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تحسس أماكن تسوقك.. مصادرة أكثر من 4 أطنان من الأغذية غير الصالحة بالجوف

امانة الجوف - جولات رقابية - ارشيفية
أمانة الجوف - جولات رقابية - ارشيفية
أ أ
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صادرت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة دومة الجندل 4.8 أطنان من الأغذية غير الصالحة تم إتلافها.

458 جولة رقابة صحية و إغلاق 21 منشأة

 وأوضحت أن ذلك تم خلال 458 جولة رقابة صحية نفذتها الفرق الميدانية على مدار شهر أغسطس الماضي، حيث أسفرت الحملات عن إغلاق 21 منشأة مخالفة للاشتراطات.

تنفيذ خطة معالجة التشوه البصري

وأضافت الأمانة أنها تواصل تنفيذ خطة معالجة التشوه البصري من خلال 120 جولة في شهر أغسطس، حيث تمت صيانة أكثر من ألفي متر من الأرصفة المتهالكة، ومعالجة حفر الشوارع، ودهان 1050 مطباً، بالإضافة إلى رفع قرابة 5 أطنان من مخلفات البناء والهدم.

نظافة الطرق والشوارع والأحياء

وبينت أن أعمال شملت تحسين المشهد الحضري، صيانة 150 من كشافات الإنارة، وتهيئة 500 ألف متر مربع من الحدائق والمسطحات الخضراء، واستبدال ومعالجة 25 من حاويات النظافة، وإزالة 60 حاجزًا خرسانيًا من الطرق والشوارع والأحياء.

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