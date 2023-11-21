الأربعاء، 08 جمادى الأولى 1445 ، 22 نوفمبر 2023

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تحرير يد شخص علقت في فرامة بجازان

الدفاع المدني
الدفاع المدني
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أعلن الدفاع المدني بجازان، أنه تمكن من تحرير يد شخص علقت في فرامة، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى، وهو بصحة جيدة.

تحذير الدفاع المدنياضافة اعلان

وفي وقت سابق، دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من المنطقة الشرقية .
وأصدر الدفاع المدني إنذارا باللون الأحمر محذرا من تساقط كثيف للأمطار، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

أمطار غزيرة:


في وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق
وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا وخيبر والعيص ووادي الفرع والحناكية والعهد".
2 - منطقة الرياض، وتشمل "الأفلاج والسلسل ووادي الدواسر والحريق والخرج والدلم والرين والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة وضرما".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات والكامل والجموم والطائف وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية".
4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
5 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
6 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.


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