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تحرش بامرأة داخل مركبة.. الأمن العام يعلن عن ضبط "متحرش الطائف"

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المتهم
أ أ
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قبضت دوريات الأمن بمحافظة الطائف على مواطن ظهر في محتوى يتحرش بامرأة لفظيًا أثناء نقلها في مركبة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

شرطة محافظة الطائف:

قبضت شرطة محافظة الطائف تقبض على (3) أشخاص ظهروا في محتوى مرئي بمضامين ذات دلالات وإيحاءات مخالفة للآداب العامة.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الأمن البيئي:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفتي قطع المسيجات ودخول مناطق محظورة لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع) في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
 وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم المضبوطات للجهات المختصة، مؤكدةً أن عقوبة عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات لدخول أو عبور المناطق المحمية غرامة (10,000) ريال، وأن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي غرامة (5000) ريال، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
 وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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