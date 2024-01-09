الثلاثاء، 27 جمادى الثانية 1445 ، 09 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير مهم من هيئة النقل: هذه قائمة المواد البريدية المحظورة

الهيئة العامة للنقل
الهيئة العامة للنقل
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اعتمدت الهيئة العامة للنقل قائمة المواد البريدية المحظورة، بناء على اختصاصاتها التنظيمية والرقابية على قطاع البريد.
اضافة اعلان

اعتماد قائمة المواد البريدية المحظورة

وقال الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية في "إكس" إن حظر هذه المواد يأتي لحماية المستفيدين والعاملين في القطاع البريدي، ورفع كفاءة الأمن والسلامة في الخدمات البريدية.

9 ممنوعات في قائمة المواد البريدية المحظورة

1ـ أي مادة بريدية تمس سمعة الدولة، أو أمنها أو تخالف النظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة، أو تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول به في المملكة على أنها ممنوعات.
2ـ مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، يحظر أن تحتوى المواد البريدية على حيوانات أو حشرات وما شابه ذلك سواء كانت حية أو ميتة.

من المحظورات.. المواد المخدرة والمسكرات والأسلحة

3ـ المواد المخدرة ـ المسكرات.
4ـ الأسحلة.
5ـ مع مراعاة الجهات ذات العلاقة، يحظر أن تحتوى المواد البريدية على مواد سامة أو معدية وما شابه ذلك.
6ـ المواد القابلة للاشتعال والانفجار والغاز المضغطوط ونحوهما.

حظر المعادن الثمينة والنقود

7ـ مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، يحظر أن تحتوى المواد البريدية على المعادن الثمينة أو النقود.
8ـ المواد التي قد ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية أو ضرر على المواد البريدية الأخرى أو يحتمل أن ينتج عنها تلوث.
9ـ أي مواد أخرى تعلن عنها الهيئة عند تحديث أو تعديل التشريعات أو الأنظمة ذات العلاقة.

اقرأ أيضا

وزير الحج يعلن عن جوائز مالية لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن (فيديو)

درجات الحرارة.. العظمى 32 في مكة والصغرى 5 بالرياض

نائب وزير الحج: نستهدف 30 مليون زائر ومعتمر في العام (فيديو)

بدأ اليوم.. خطوت وشروط مزاد حرف وحرفين للوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته وأمطار على هذه المناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 5:04 م الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. الخطاب الملكي السنوي وأمطار وسيول على الرياض و10 مناطق وتعويض التأمينات

اقرأ أيضا

7676787687
10:17 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

فجر اليوم.. شاهد تجمد الماء ️بسبب البرد في حوطة بني تميم جنوب الرياض

المسجد النبوي
9:22 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

تزامنًا مع إجازة الطلاب.. تجهيزات واستعدادات مكثفة لاستقبال زوار المسجد النبوي

أمطار غزيرة على عسير
9:15 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. رياح شديدة وأمطار وأتربة على مكة و7 مناطق لـ 9 مساءً

وزارة التعليم1
7:57 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

التعليم تشدد على تسجيل المدارس الأهلية بالتقويم الذاتي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

رواتب المواطنين
1:02 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. موعد إيداع دعم حساب المواطن لشهر يناير وطريقة الاستعلام عن الأهلية

وزير الحج
12:17 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

وزير الحج يعلن عن جوائز مالية لأفضل 3 مشاريع ريادية لخدمة ضيوف الرحمن (فيديو)

GDYKgDCWsAA-fJX
12:10 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عاجل.. وثيقة نادرة لبيع عقار في الرياض بـ 31 ريالًا

نائب وزير الحج
11:42 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

نائب وزير الحج: نستهدف 30 مليون زائر ومعتمر في العام (فيديو)

اللوحات المميزة
11:37 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

بدأ اليوم.. خطوت وشروط مزاد حرف وحرفين للوحات الإلكتروني عبر "أبشر"

أهم 10
11:18 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. حساب المواطن للمستحق الموقوفة خدماته وأمطار على هذه المناطق