تحذير مهم من هيئة النقل: هذه قائمة المواد البريدية المحظورة

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اعتمدت الهيئة العامة للنقل قائمة المواد البريدية المحظورة، بناء على اختصاصاتها التنظيمية والرقابية على قطاع البريد.

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اعتماد قائمة المواد البريدية المحظورة



9 ممنوعات في قائمة المواد البريدية المحظورة

وقال الهيئة في منشور على صفحتها الرسمية في "إكس" إن حظر هذه المواد يأتي لحماية المستفيدين والعاملين في القطاع البريدي، ورفع كفاءة الأمن والسلامة في الخدمات البريدية.

1ـ أي مادة بريدية تمس سمعة الدولة، أو أمنها أو تخالف النظام العام أو تتنافى مع الأخلاق أو الآداب العامة، أو تحتوي على مواد مصنفة وفق الأنظمة المعمول به في المملكة على أنها ممنوعات.

2ـ مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، يحظر أن تحتوى المواد البريدية على حيوانات أو حشرات وما شابه ذلك سواء كانت حية أو ميتة.





من المحظورات.. المواد المخدرة والمسكرات والأسلحة



حظر المعادن الثمينة والنقود



3ـ المواد المخدرة ـ المسكرات.4ـ الأسحلة.5ـ مع مراعاة الجهات ذات العلاقة، يحظر أن تحتوى المواد البريدية على مواد سامة أو معدية وما شابه ذلك.6ـ المواد القابلة للاشتعال والانفجار والغاز المضغطوط ونحوهما.7ـ مع مراعاة اختصاصات الجهات ذات العلاقة، يحظر أن تحتوى المواد البريدية على المعادن الثمينة أو النقود.8ـ المواد التي قد ينتج عنها ضرر للعاملين في الخدمة البريدية أو ضرر على المواد البريدية الأخرى أو يحتمل أن ينتج عنها تلوث.9ـ أي مواد أخرى تعلن عنها الهيئة عند تحديث أو تعديل التشريعات أو الأنظمة ذات العلاقة.