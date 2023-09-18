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تحذير مهم من المرور حول صلاحية رخصة النقل الخفيف

النقل الثقيل
رخصة النقل الثقيل
أ أ
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كشفت الإدارة العامة للمرور، عن الفئة المحددة للمركبات بهدف تصنيفها ضمن «مركبات النقل العام الخفيف» أو «مركبات النقل العام الثقيل»، والتي يتم بناء عليها إصدار رخصة القيادة لسائقها.اضافة اعلان
وعرّفت مركبات النقل العام الخفيف بأنها المركبات التي لا يزيد وزنها على 3.5 طن، حيث إن تجاوز هذا الوزن يصنّف المركبة بأنها ضمن «النقل الثقيل».


قيادة مركبات النقل العام الخفيف

وقالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها في منصة «إكس» ردا على أحد الاستفسارات، إن رخصة النقل الخفيف تجيز لحاملها قيادة مركبات النقل العام الخفيف التي لا يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلوغرام.


يلزم رخصة قيادة نقل ثقيل

وأضافت الإدارة، أن جميع مركبات النقل العام والخاص التي يزيد وزنها الإجمالي على 3500 كيلوغرام يلزم رخصة قيادة نقل ثقيل.


غرفة 2000 ريال لمخالفة الرخصة

يذكر أن قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها، تعد مخالفة تستوجب غرامة تبلغ 1000 ريال في حدها الأدنى، وتصل إلى 2000 ريال في حدها الأعلى.

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