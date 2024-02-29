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تحذير مهم من الأحوال المدنية بشأن الاحتيال المالي

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
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حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية من خطورة الوقوع ضحية جرائم الاحتيال المالي أو التورط في جرائم الاحتيال على الآخرين.اضافة اعلان

التحذير من الاحتيال المالي

وفي هذا السياق، نظمت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية في نادي منسوبي الوزارة بالرياض، اليوم، ندوة "الاحتيال المالي .. خلك حريص"، لتعزيز الوعي بأساليب الاحتيال المالي المتعددة والوقاية منها، وذلك بحضور معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى.

التوعية بخطورة الاحتيال

 وتناولت الندوة - التي تأتي في إطار الشراكة بين وزارة الداخلية ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية - أهمية التوعية بمخاطر الاحتيال المالي وأنواعه وأساليب إيقاع الأفراد في عمليات الاحتيال، وطرق الممارسات المالية الصحيحة، والتكامل لتعزيز الثقافة المالية والاحتيال عبر التقنية.

كذلك أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية مواعيد عمل مكاتبها في الصباح والمساء في مختلف مناطق المملكة.
جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء" على سؤال مستفيد قال فيه : "السلام عليكم .. لو سمحت من كم الساعة إلى كم الساعة دوام مكاتب الأحوال المدنية ؟".

مواعيد عمل مكاتب الأحوال المدنية

وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "وعليكم السلام، عمل المكاتب من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة ٨ صباحًا و حتى الساعة ٢:٣٠ مساءً، وهناك بعض المكاتب تعمل حتى الساعة ٨ مساءً ويمكن معرفة ذلك عبر خدمة المواعيد الإلكترونية، نسعد بخدمتك".

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