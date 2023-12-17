تحذير مهم لـ "الأمن العام" بشأن التوظيف الوهمي

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أصدرت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام اليوم، تحذيرًا بشأن التوظيف الوهمي وأساليب المحتالين في جهات الفوركس.

وأوضح على حسابه في منصة "غكس"، أن التوظيف الوهمي أحد أساليب المحتالين في جهات الفوركس؛ للاستيلاء على الأموال. اضافة اعلان





أساليب المحتالين في جهات الفوركس بالتوظيف الوهمي



المبالغ التي يستولي عليها المحتالون



عصابات الاحتيال المالي



احذر الوظائف الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي



مواقع مزيفة وأساليب بالغة التعقيد



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وأضافت أن المحتالين في جهات الفوركس غير المرخصة يستغلون أسماء الجهات الرسمية بغرض التوظيف الوهمي بغرض الاستيلاء على أموال المواطنين.وحسب صحيفة "الرياض"، فإن المبالغ التي يستولي عليها المحتالون في عملياتهم التي تمت بسبب عدم معرفة الشخص وسهولة خداعه منهم، تترواح بين 1000، وصولاً إلى عشرات ومئات الألوف يتم تحويلها من حساب الضحية.وتستهدف العصابات، الاحتيال المالي المرتبط بالجوانب الإلكترونية المملكة وأنظمتها بهدف الإيقاع بمختلف شرائح المجتمع من رجال أعمال إلى طلاب إلى موظفين إلى باحثين عن العمل.من جانبها حذّرت شركات كبرى تم انتحال اسمها من قبل محتالين إلكترونياً، من وقوع المواطنين ضحايا لهذه العصابات، محذرة الشباب من استغلال اسمها في إعلانات وظيفية وهمية يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي عبر روابط خطيرة يتم من خلالها اختراق الهاتف.كما يتم الحصول على الأرقام السرية إذا كانت في الهاتف والدخول للبنك وسرقة الأموال والتحكم بالجوال في غضون دقائق.وحذر خبير في الأمن السيبراني أن المحتالين لهم أساليب بالغة التعقيد والخداع، منها:1 - أن ينشئوا موقعا مزيفا لموقع "أبشر" مثلا فيقوم الشخص غير العارف بهذا الأسلوب بوضع بياناته ويتم استغلالها من قبل المحتالين.2 - أن يتم الاتصال المباشر معه والادعاء أنهم من فريق أبشر الإلكتروني ويتم النصب على الشخص.