تحذير من نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق

نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية:

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أهمية تربية الأغنام:

حذرت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة من نقل الأغنام والماعز لمنافذ البيع العشوائية في الأسواق.وأوضحت أن ذلك يمثل مصدر خطر كبير على الحيوانات لأنه يجعلها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض والآفات.وأضافت أن الأرضيات والحظائر العشوائية الملوثة بالرواسب والفضلات موطنا للحشرات والقوارض التي تنقل الأمراض.وفي وقت سابق وجهت أيضا إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة نصائح مهمة لمربي الأغنام والماشية.وقالت الإدارة، عبر حسابها في منصة إكس "عند تربية الأغنام ينصح باستبعاد النعاج التي يزيد عمرها عن 7 سنوات لتراجع إنتاجيتها وكونها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض".يذكر أن تربية الأغنام والاعتناء بها بغرض الاستفادة من لحمها و حليبها و صوفها من مصادر الدخل لكثير من الأسر.ويمكن تربية الأغنام في مناخات مختلفة من ضمنها المناخ الاستوائي، حيث تدار معظم مزارع الأغنام من قبل راعي الغنم ومعه كلب الغنم.تبني معظم مزارع الأغنام سياج ومسكن ومكان لجز الصوف ويوجد مرافق أخرى للاعتناء بالأغنام مثل الماء والمرعى ومركز للأدوية.