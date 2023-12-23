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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير من سفارة المملكة للمواطنين في أستراليا

السفارة السعودية في الكويت
أرشيفية
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دعت سفارة المملكة في كانبرا، اليوم السبت، المواطنين الموجودين في ولاية غرب أستراليا، إلى الالتزام بتعليمات السلطات المحلية، بسبب سوء الأحوال الجوية الناتجة عن حرائق في عدد من المناطق قرب مدينة بيرث.اضافة اعلان

سوء الأحوال الجوية
وقالت السفارة عبر حسابها في منصة "إكس": "نظرًا لسوء الأحوال الجوية في ولاية غرب أستراليا الناتجة عن الحرائق بعدد من المناطق قرب مدينة بيرث، فإن السفارة تؤكد على المواطنين أهمية التقيد بتعليمات السلطات المحلية ومتابعتها على الرابط: https://emergency.wa.gov.au".

وأضافت: "في حالات الطوارئ يرجى التواصل على: 0432257277".

وفي وقت سابق، أصدرت سفارة المملكة في كندا الجمعة، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين.

السفارة في كندا مغلقة الاثنين والثلاثاء
وفي بيان لها نشرته على حسابها في منصة "إكس"، أوضحت أنها تود إفادة مواطنيها الكرام بأنها ستغلق أبوابها خلال العطلة الرسمية في البلاد.

سبب إغلاق السفارة لأبوابها
وبينت أن العطلة الرسمية توافق يومي الإثنين والثلاثاء 25-26 ديسمبر، وأنها ستستأنف أعمالها بداية من يوم الأربعاء 27 ديسمبر الجاري.
ونوهت بأنه على جميع المواطنين على ضرورة التواصل مع السفارة في كل ما يتعلق بشؤونهم عبر الإيميل الإلكتروني وهذا الرقم "0016138908161".

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