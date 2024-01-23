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تحتوي على الجلوتين الخفي..

تحذير من سعود الطبية بخصوص أطعمة ومشروبات تسبب الحساسية

مدينة الملك سعود الطبية - سعود الطبية
سعود الطبية
أ أ
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حذرت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول من خطورة بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على  الجلوتين الخفي وقد تسبب الحساسية.

أطعمة تحتوي على الجلوتين الخفياضافة اعلان


وقال سعود الطبية، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "قد تحتوي بعض الأطعمة على الجلوتين بشكل خفي مما يتسبب في الحساسية بعد تناولها من قبل بعض المرضى لاعتقادهم بأنها لاتحتوي على الجلوتين.
وأضافت سعود الطبية "لذا يجب على المصاب تجنب تناول هذه الاطعمة إلا في حال كتب عليها بأنها خالية من الجلوتين، ومنها":
- القهوة المصنعة
- شاي الأعشاب
- مسحوق الشوكولاتة
- الشوكولاتة المصنعة
- الصلصات مثل: المايونيز وصلصات السلطات
- اللحوم المصنعة
- بعض الحلويات
- الفواكه المجففة
- العلكة
- الزبادي والحليب المنكّه
- المعلبات
- الحساء المصنع
- رقائق الأرز والأرز المنفوخ
- الباكينج باودر

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