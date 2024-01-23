تحذير من سعود الطبية بخصوص أطعمة ومشروبات تسبب الحساسية

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حذرت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول من خطورة بعض الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الجلوتين الخفي وقد تسبب الحساسية.





أطعمة تحتوي على الجلوتين الخفي اضافة اعلان



🌾 | إذا كنت تعاني من حساسية الجلوتين .. احذر من الخفي.#جرعة_صحة pic.twitter.com/NTre5rpGjW — مدينة الملك سعود الطبية (@ksmcmedia) January 23, 2024

وقال سعود الطبية، عبر حسابها في منصة إكس "تويتر سابقا": "قد تحتوي بعض الأطعمة على الجلوتين بشكل خفي مما يتسبب في الحساسية بعد تناولها من قبل بعض المرضى لاعتقادهم بأنها لاتحتوي على الجلوتين.وأضافت سعود الطبية "لذا يجب على المصاب تجنب تناول هذه الاطعمة إلا في حال كتب عليها بأنها خالية من الجلوتين، ومنها":- القهوة المصنعة- شاي الأعشاب- مسحوق الشوكولاتة- الشوكولاتة المصنعة- الصلصات مثل: المايونيز وصلصات السلطات- اللحوم المصنعة- بعض الحلويات- الفواكه المجففة- العلكة- الزبادي والحليب المنكّه- المعلبات- الحساء المصنع- رقائق الأرز والأرز المنفوخ- الباكينج باودر