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تحذير من "المرور": 6 مسببات لانحراف المركبة المفاجئ على الطريق

حوادث المرور
أرشيفية
أ أ
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حذرت الإدارة العامة للمرور من مسببات انحراف المركبة على الطريق، مشيرة إلى أن الانحراف المُفاجئ على الطريق يُعرض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

وأوضحت "المرور" مُسببات الانحراف المُفاجئ للمركبة والتي جاءت كالتالي:اضافة اعلان
1- هطول الأمطار الكثيفة
2- إطارات المركبة غير السليمة أو غير المضغوطة بشكل كاف
3- السير بسرعة أعلى من السرعة المسموحة
4- عدم استخدام الإشارات الضوئية عند تغيير المسار
5- عدم أداء الفحص الدوري الشامل للمركبة
6- الانشغال عن القيادة

وأسهمت الإدارة العامة للمرور في خفض وفيات حوادث الطرق في المملكة بنسبة 35%، والاقتراب من المعدل العالمي برصد وتتبع النقاط السوداء فيها.

خفض وفيات الحوادث المروية في المملكة

وقال في إنفوجراف على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إن الإدارة العامة للمرور قد أسهمت في خفض وفيات الحوادث المروية في المملكة.
وذلك بتتبع ورصد المواقع التي تكثر فيها الحوادث وتصنيفها بـ "نقاط سوداء"، والشخوص عليها بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة من المختصين.
واقتراح الحلول الضبطية والهندسية لها، مما أثمر انخفاض الوفيات في الأعوام الخمسة الماضية بنسبة 35%، وفقًا لإعلان منظمة الصحة العالمية.

تفعيل الحلول الضبطية

وعملت الإدارة على تفعيل الحلول الضبطية لخفض وفيات حوادث الطرق، منها الرصد الآلي للمواقع الخطرة، والجهود الميدانية من رجال المرور، سواء الدوريات السرية أو النقاط الأمنية ونقاط التهدئة، وغيرها من الحلول المؤقتة والمستدامة.
حيث ارتفع مستوى تنفيذ نظام المرور باستخدام التقنية المتطورة عن طريق أتمتة الرصد والضبط الآلي للمخالفات المرورية ورفع مستوى الضبط والوعي المروري والسلامة المرورية والحد من السلوك الخاطئ لقائد المركبة.

نشر الرسائل التوعوية

وشاركت الإدارة العامة للمرور في المعارض التوعوية، والمؤتمرات العلمية المختصة بالسلامة المرورية، ونشر الرسائل التوعوية، وإبراز الجهود الميدانية.
وتثقيف مرتادي الطرق في المملكة بالأنظمة والتعليمات وتغليظ العقوبات للمخالفين، وتكريم المثاليين في قيادة المركبات من خلال لجان السلامة المرورية في المناطق.
وساعد ارتفاع مستوى مهارات قيادة المركبات في خفض وفيات الحوادث المرورية، ورفع معدلات السلامة المرورية.
وذلك عن طريق تطبيق مهارات تعليمية تدريبية في مدارس تعليم القيادة البالغة (32) مهارة في ميادين المدارس بما يحقق رفع الجودة التدريبية للمنتسبين لها وتحديث المناهج وطرق التعليم دوريًا.

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