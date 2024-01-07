تحذير من المرور.. 3 مخالفات للمشاة عند عبور الطرق

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حذرت المديرية العامة للمرور من عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة، وأكدت على انه يعرض حياتهم للخطر، ويتسبب في تعطيل الحركة المرورية. اضافة اعلان





خطورة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة



2000 ريال مخالفة عبور المشاة للطرق السريعة



3 مخالفات عبور للطرق تستوجب الغرامة



150 ريال غرامة تجاهل الأولوية



جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية في "إكس"، حيث أكد على أن عبور الطريق من الأماكن غير المخصصة للمشاة أحد أسباب حوداث الدهس.في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لحماية المشاة من الحوادث المرورية، حذرت الإدارة من مخالفات عبور المشاة التي تتوجب تطبيق العقوبة النظامية على المخالفين.وشددت على أن عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة وفقاً لجدول المخالفات رقم 5 باللائحة التنفيذية، إذ يُعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال.وحذرت إدارة المرور من ارتكاب 3 مخالفات تتوجب الغرامة، وهي: عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، وعدم التقيد بإشارات المرور الضوئية.وجاءت المخالفة الثالثة بخصوص تجاهل إعطاء الأولوية للمسارات المخصصة أثناء عبور الطريق، موضحة أن هذه المخالفات توجب تغريم فاعلها بما يتراوح بين 100 إلى 150 ريالاً.