تحذير من المرور.. 3 مخالفات للمشاة عند عبور الطرق

حذرت المديرية العامة للمرور من عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة، وأكدت
على انه يعرض حياتهم للخطر، ويتسبب في تعطيل الحركة المرورية.اضافة اعلان
خطورة عبور المشاة من الأماكن غير المخصصة
جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية في "إكس"، حيث أكد على أن عبور
الطريق من الأماكن غير المخصصة للمشاة أحد أسباب حوداث الدهس.
في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لحماية المشاة من الحوادث المرورية،
حذرت الإدارة من مخالفات عبور المشاة التي تتوجب تطبيق العقوبة النظامية على
المخالفين.
2000 ريال مخالفة عبور المشاة للطرق السريعة
وشددت على أن عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة وفقاً لجدول المخالفات
رقم 5 باللائحة التنفيذية، إذ يُعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى
2000 ريال.
3 مخالفات عبور للطرق تستوجب الغرامة
وحذرت إدارة المرور من ارتكاب 3 مخالفات تتوجب الغرامة، وهي: عبور المشاة
للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، وعدم التقيد بإشارات المرور الضوئية.
150 ريال غرامة تجاهل الأولوية
وجاءت المخالفة الثالثة بخصوص تجاهل إعطاء الأولوية للمسارات المخصصة أثناء عبور الطريق، موضحة أن هذه
المخالفات توجب تغريم فاعلها بما يتراوح بين 100 إلى 150 ريالاً.