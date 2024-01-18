الخميس، 06 رجب 1445 ، 18 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير من "المرور" لجميع السائقين: انتبهوا لهذا الأمر

المرور
المرور
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أصدرت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، تحذيرَا عاجلًا لجميع السائقين بشأن القيادة أثناء هطول الأمطار.

"المرور" يُحذر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطاراضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تحذر من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار، مشددًا على ضرورة الانتباه للسرعة ليمكن التحكم في السيارة.
وأكدت أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.


توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة

وطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل، كذلك على نجران، جازان، عسير، والباحة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

حالة مطرية ابتداءً من اليوم وحتى السبت المقبل

وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.
وأوضحت أن الحالة المطرية متوقعة على مناطق مكة المكرمة ومناطق الباحة وعسير وجازان، ومنطقتي نجران، والشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والأفلاج والسليل.

اقرأ أيضا

توقيف باكستاني في المدينة المنورة أتلف جهاز رصد عمدًا

ضبط مروج للمخدرات في جازان ومخالف للنظام بمكة

"تقني‬ ‫مكة" يعلن مواعيد التسجيل في برامج الكليات والمعاهد للفصل الثالث

"الأرصاد" تنبّه من استمرار هطول الأمطار على محافظات منطقة الرياض

تنبيه مهم لـ "الداخلية" بشأن مشاركة المبدعين والمبتكرين في تحدي أبشر 2024

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GD-m9BKXoAA6xke 7:45 ص الأربعاء، 17 يناير 2024

"الحصيني" يُحذر من حالة مطرية على هذه المناطق تستمر لعدة أيام

الطقس 7:44 ص الأحد، 14 يناير 2024

مع عودة الطلاب للدراسة.. "الحصيني" يُبشر بأجواء دافئة وسط النهار وارتفاع نسبي للحرارة

2583 1:26 ص السبت، 06 يناير 2024

عاجل.. محلل بـ "الأرصاد" يكشف طقس الرياض هذا الأسبوع ويتوقع انخفاض الحرارة..

GCujK3jXwAAGLTb 7:41 ص الإثنين، 01 يناير 2024

طقس يناير.. "الحصيني" يتوقع حالة مطرية مع هطل ثلجي على شمال المملكة

اقرأ أيضا

وزارة الداخلية
2:04 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. ارتكب جريمة بشعة في مكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن

أخبار السعودية
1:55 م الخميس، 18 يناير 2024

أخبار السعودية.. "الموارد" تُعدل "العمل المرن" ووظائف شاغرة برواتب تتجاوز 11 ألف ريال

GEHfOZeXAAEJfoU
1:44 م الخميس، 18 يناير 2024

الجبير: لدينا موارد هائلة من اليورانيوم وسنستخدمها

وزارة الشؤون الإسلامية
1:34 م الخميس، 18 يناير 2024

الشؤون الإسلامية تنظم مسابقة حفظ القرآن الكريم وتفسيره في مالي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

سكني
5:38 م الخميس، 18 يناير 2024

سكني يكشف تأثير الضمان الاجتماعي على استحقاق المواطن للإسكان التنموي

الهيئة-السعودية-للملكية-الفكرية-2
5:04 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. سارع بالتقديم.. هيئة الملكية الفكرية تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى

وظائف سار
3:36 م الخميس، 18 يناير 2024

رابط وخطوات التقديم في وظائف الخطوط الحديدية برواتب وبدلات مميزة

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
3:02 م الخميس، 18 يناير 2024

تنبيه عاجل من التأمينات حول شراء مدد الخدمة المتبقية للسماح بالتقاعد المبكر

وزارة الداخلية
2:04 م الخميس، 18 يناير 2024

عاجل.. ارتكب جريمة بشعة في مكة.. "الداخلية" تنفذ حكم الشرع بمواطن

أخبار السعودية
1:55 م الخميس، 18 يناير 2024

أخبار السعودية.. "الموارد" تُعدل "العمل المرن" ووظائف شاغرة برواتب تتجاوز 11 ألف ريال