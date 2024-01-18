تحذير من "المرور" لجميع السائقين: انتبهوا لهذا الأمر

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أصدرت الإدارة العامة للمرور اليوم الخميس، تحذيرَا عاجلًا لجميع السائقين بشأن القيادة أثناء هطول الأمطار.





"المرور" يُحذر انزلاق المركبة خلال هطول الأمطار اضافة اعلان



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها تحذر من مخاطر انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار، مشددًا على ضرورة الانتباه للسرعة ليمكن التحكم في السيارة.وأكدت أن سرعة المركبة تتحكم في مدى تماسك وثبات الإطارات التي تكون بشكل مباشر خلال السرعة المنخفضة وتقل تدريجيًا إلى بسيطة وشبه معدومة مع كل زيادة لسرعة المركبة.





توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة



خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



حالة مطرية ابتداءً من اليوم وحتى السبت المقبل



وطالبت الإدارة العامة للمرور بضرورة توخي الحذر عند القيادة في الظروف الجوية المتقلبة.وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه في الظروف الجوية المتقلبة لابد من ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند القيادة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالى، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.وأضاف المركز أن هذه الحالة تكون مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل، كذلك على نجران، جازان، عسير، والباحة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.وطالبت بضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة.وأوضحت أن الحالة المطرية متوقعة على مناطق مكة المكرمة ومناطق الباحة وعسير وجازان، ومنطقتي نجران، والشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والأفلاج والسليل.