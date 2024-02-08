تحذير من "المرور" بخصوص التوقف قبل مناطق عبور المشاة

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أكدت الإدارة العامة للمرور على أن التوقف قبل المناطق المخصصة لعبور المشاة يسهم في جعل الطريق آمنًا للجميع.





المرور السري يراقب الطرقات من أجل سلامتكم



نقل ملكية مربكة بين أفراد الأسرة عبر "أبشر"



تحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي



جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية على "إكس"، وأكد على أن المرور السري معكم على الطرقات يراقب ويتواصل بكفاءة من أجل سلامتكم.أوضحت الإدارة العامة للمرور الخطوات التي يجب اتباعها نقل ملكية مركبة بين أفراد الأسرة عبر "أبشر".خطوات نقل ملكية مركبة بين أفراد الأسرة عبر "أبشر"وبين "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أنه أنه لإتمام إجراءات خدمة نقل الملكية ومبايعة المركبات يرجى اتباع الآتي:- معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة.- قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد.- دخول البائع على منصة أبشر واختيار "عرض مركبة للبيع" وإدخال تفاصيل المبايعة.- دخول المشتري على منصة أبشر وقبول أو رفض طلب المبايعة.- قيام المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية.- حال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.- دخول البائع منصة أبشر واختيار إتمام المبايعة ونقل الملكية وإكمال الإجراءات اللازمة.- بعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع.جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "كيف أنقل الملكية بين أفراد الأسرة من خلال أبشر؟".