الخميس، 27 رجب 1445 ، 08 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير من "المرور" بخصوص التوقف قبل مناطق عبور المشاة

المرور2
المرور السعودي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أكدت الإدارة العامة للمرور على أن التوقف قبل المناطق المخصصة لعبور المشاة يسهم في جعل الطريق آمنًا للجميع.

المرور السري يراقب الطرقات من أجل سلامتكماضافة اعلان

جاء ذلك على صفحة المرور الرسمية على "إكس"، وأكد على أن المرور السري معكم على الطرقات يراقب ويتواصل بكفاءة من أجل سلامتكم.

نقل ملكية مربكة بين أفراد الأسرة عبر "أبشر"

أوضحت الإدارة العامة للمرور الخطوات التي يجب اتباعها نقل ملكية مركبة بين أفراد الأسرة عبر "أبشر".
خطوات نقل ملكية مركبة بين أفراد الأسرة عبر "أبشر"
وبين "المرور"، عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس"، أنه أنه لإتمام إجراءات خدمة نقل الملكية ومبايعة المركبات يرجى اتباع الآتي:
- معاينة المركبة وفحصها من قبل المشتري، وتحديد ثمن المبايعة.
- قيام المشتري بتزويد البائع برقم الهوية وتاريخ الميلاد.
- دخول البائع على منصة أبشر واختيار "عرض مركبة للبيع" وإدخال تفاصيل المبايعة.
- دخول المشتري على منصة أبشر وقبول أو رفض طلب المبايعة.

تحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي

- قيام المشتري بتحويل ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي عن طريق القنوات البنكية.
- حال وصول ثمن المبايعة إلى حساب الخدمة البنكي سيتم إشعار الطرفين لإتمام عملية تسليم المركبة.
- دخول البائع منصة أبشر واختيار إتمام المبايعة ونقل الملكية وإكمال الإجراءات اللازمة.
- بعد إتمام العملية بنجاح سيتم نقل المركبة إلى ملكية المشتري وتحويل ثمن البيع إلى حساب البائع.
جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المواطنين يقول فيه: "كيف أنقل الملكية بين أفراد الأسرة من خلال أبشر؟".

اقرأ أيضا

هل يفيد التوقف عن تناول الطعام بعد الثامنة مساء؟

أخبار السعودية.. 13 خطوة قبل أن تشتري عقارًا وشروط الحصول على منحة دراسية بالخارج

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن سجن وافد ارتكب فعلًا مشينًا

مطر غزير.. شاهد جريان سيول الأحمر غرب الأفلاج بالرياض

عاجل.. إنذار أحمر لـ11 مساءً.. أمطار ورياح وأتربة على المدينة وهذه المناطق

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المرور السعودي 6:17 م السبت، 03 فبراير 2024

انحراف مركبة واصطدامها بسيارة ومحل تجاري في المدينة.. والمرور يباشر

الامطار - المرور 11:42 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

تنبيه مهم لـ"المرور" حول الالتزام بقواعد القيادة عند هطول الأمطار

مرور جده 2:18 م الإثنين، 29 يناير 2024

"المرور": مخالفة المراوغة بين المركبات تصل لـ 6 آلاف ريال

الامطار - المرور 4:51 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. توصيات مهمة لـ "المرور" بخصوص القيادة الآمنة أثناء المطر