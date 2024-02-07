تحذير من الضمان.. تجاهل هذه الخطوة وراء عدم الأهلية للمعاش

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أكد الضمان الاجتماعي والتمكين على أنه يشترط إضافة التابعين وإسنادهم إلى
المنزل لدراسة أهليتهم.
عدم إضافة التابعين سببا في عدم الأهليةوقال إن من أحد أسباب عدم الأهلية عدم إضافة جميع التابعين الذين يقيمون مع
مقدم الطلب في ذات المسكن عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
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على مقدم طلب المعاش إسناد جميع التابعينوأضاف أنه يجب على مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي إسناد جميع
التابعين الذين يقيمون معه في المنزل وتأكيد التبعية من قبل التابعين الذين يتجاوز
عمرهم 18 سنة لضمان دراسة أهليتهم.
خطوات إسناد التابعين:1ـ الدخول للمنصة
2ـ اختيار البرامج
3ـ الضغط على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي
4ـ الضغط على تقديم
5ـ في حال وجود أكثر من منزل الضغط على ايقونة المنزل المطلوب
اختيار كل تابع على حدة في حالة وجود أكثر من منزل6ـ استناد التابعين من خلال اختيار كل تابع على حدة وسحبة إلى المنزل
7ـ رفع المستندات المطلوبة عن الحاجة
8ـ الاطلاع على اإقرار والموافقة عليه
9ـ الضغط على تقديم