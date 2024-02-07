تحذير من الضمان.. تجاهل هذه الخطوة وراء عدم الأهلية للمعاش

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أكد الضمان الاجتماعي والتمكين على أنه يشترط إضافة التابعين وإسنادهم إلى المنزل لدراسة أهليتهم.





عدم إضافة التابعين سببا في عدم الأهلية اضافة اعلان



على مقدم طلب المعاش إسناد جميع التابعين



خطوات إسناد التابعين:



اختيار كل تابع على حدة في حالة وجود أكثر من منزل



وقال إن من أحد أسباب عدم الأهلية عدم إضافة جميع التابعين الذين يقيمون مع مقدم الطلب في ذات المسكن عند التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.وأضاف أنه يجب على مقدم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي إسناد جميع التابعين الذين يقيمون معه في المنزل وتأكيد التبعية من قبل التابعين الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة لضمان دراسة أهليتهم.1ـ الدخول للمنصة2ـ اختيار البرامج3ـ الضغط على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي4ـ الضغط على تقديم5ـ في حال وجود أكثر من منزل الضغط على ايقونة المنزل المطلوب6ـ استناد التابعين من خلال اختيار كل تابع على حدة وسحبة إلى المنزل7ـ رفع المستندات المطلوبة عن الحاجة8ـ الاطلاع على اإقرار والموافقة عليه9ـ الضغط على تقديم