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تحذير من الدفاع المدني بشأن طقس الساعات القادمة

الدفاع-المدني
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار، والبقاء في أماكن آمنة، وعدم المجازفة بعبور الأودية عند جريانها، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وتجمعات المياه.اضافة اعلان

تحذير الأرصاد

 وشددت على ضرورة اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي أثناء التنزه، وعدم الاقتراب من المستنقعات ومجاري السيول.

المدينة المنورة

في السياق ذاته، نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة ليوم غدٍ على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع.
 وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 1 مساءً وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

جازان

وفي وقت سابق، هطلت مساء اليوم، أمطار خفيفة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان ومحافظات العارضة، والداير، والعيدابي، وعددًا من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.
 جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

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