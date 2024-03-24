تحذير من الانخداع بمظاهر المتسولين والكشف عن ظهور عصابات لها علاقات بجرائم خطيرة

أ أ

حذر الأمن العام من الوقوع في خديعة الشكل والمظهر العام للمتسولين، لما له من جوانب متعددة تمثل خطرا على المجتمع والأفراد.

وكتب الأمن العام في حسابه على منصة "إكس" :" للتسول أضرار عديدة تؤثر على الفرد وتهدم أسس المجتمع؛ لذلك احذر منهم ولا تنخدع بمظاهرهم".



أضرار التسول:

كشف خديعة متسول:

1-الجانب الديني: الكسب بغير وجه حق كبيرة من كبائر الذنوب.2- الجانب الاجتماعي: انتشار الظواهر السلبية التي تؤثر على القيم الاجتماعية.3- الجانب الأمني: ظهور عصابات وأفراد لهم علاقات بحدوث بعض الجرائم كتمويل الجماعات الإرهابية.4-الجانب الاقتصادي: المتسولون يمثلون طاقة بشرة معطلة لا تسهم في الاقتصاد الوطني.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو، تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام شبان بكشف خديعة متسول.وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، استجداء المتسول للمارة وجمع الأموال منهم بحجة الإعاقة.وأوضح الفيديو أيضا، المتسول وهو يجلس على كرسي متحرك، ويضع علب أدوية فارغة على قدميه وسط أحد الشوارع العامة.كما قام المتسول بثني ركبتيه ووضع عليهما من الأسفل مادة تشبه الدم كي يبدو للمارة بأن قدميه مبتورتان.فيما ظهر حوله كمية كبيرة من النقود المعدنية ملقاة على الأرض، حيث تبين أن المتسول لا يعاني من أي إعاقة جسدية.وقد لجأ المتسول إلى طريقة ثني القدمين والجلوس على كرسي متحرك لجمع الأموال بعد خداعهم بحالته المرثية.