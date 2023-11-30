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تحذير من الأرصاد لأهالي منطقة مكة المكرمة: ضباب كثيف يحجب الرؤية

ضباب كثيف
ضباب
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، إنذارا باللون البرتقالي لأهالي منطقة مكة المكرمة، بسبب حالة الطقس خلال الساعات القليلة الماضية.

ضباب كثيفاضافة اعلان


وحذر المركز الوطني للأرصاد، أهالي منطقة مكة المكرمة، لاسيما في محافظة الطائف، من ضباب كثيف يحجب الرؤية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس.

رياح مثيرة للأتربة والغبار


وفي تقريره عن حالة الطقس توقع المركز الوطني للأرصاد إنخفاض ملموس في درجات الحرارة يصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك وحائل وجازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. 

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة


فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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