تحذير من "الأرصاد" بشأن فرص تساقط الثلوج على تبوك

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حذر متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، من تقلبات جوية على مناطق مختلفة من المملكة.
وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن هناك مراقبة لإمكانية تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك.
فرص تساقط الثلوج على تبوكواضاف أن الفرصة مهيَّأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك تشمل محافظات "علقان- الظهر- جبل اللوز".
انخفاضٌ في درجات الحرارةوتوقع أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة، خاصة على أجزاءٍ من غرب المملكة ووسطها.
أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغباروفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.
فيديو | هل الفرصة مهيأة لتساقط الثلوج على تبوك؟ متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني يجيب#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/i02eFEq09c— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 26, 2024
وأشار إلى أن الحالة المتوقعة على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.