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تحذير من "الأرصاد" بشأن فرص تساقط الثلوج على تبوك

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جبل اللوز
أ أ
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حذر متحدث المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، من تقلبات جوية على مناطق مختلفة من المملكة.
وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن هناك مراقبة لإمكانية تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك.اضافة اعلان


فرص تساقط الثلوج على تبوك

واضاف أن الفرصة مهيَّأة لتساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك تشمل محافظات "علقان- الظهر- جبل اللوز".

انخفاضٌ في درجات الحرارة

وتوقع أن يطرأ انخفاضٌ في درجات الحرارة، خاصة على أجزاءٍ من غرب المملكة ووسطها.

أمطار رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأشار إلى أن الحالة المتوقعة على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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