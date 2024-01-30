تحذير من إدارة الكوارث والأزمات لسالكي الطرق السريعة والشواطئ

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أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ بأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه. اضافة اعلان





تحذير لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ



رياح قوية وأمطار متوقعة على هذه المناطق



رياح قوية تستمر حتى التاسعة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



جاء تحذير المركز نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية من اليوم وحتى الجمعة بإذن الله.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل والوجه وأملج وضبا".2 - منطقة المدينة، وتشمل "الرايس وينبع والعهد ووادي الفرع".3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة ورابع والشعيبة والليث العرضيات ".4 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب”.5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.6 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.