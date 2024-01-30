الثلاثاء، 18 رجب 1445 ، 30 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير من إدارة الكوارث والأزمات لسالكي الطرق السريعة والشواطئ

إدارة الأزمات والكوارث
إدارة الكوارث والأزمات
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ بأخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.اضافة اعلان

تحذير لسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ

جاء تحذير المركز نظرًا لتعرض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية من اليوم وحتى الجمعة بإذن الله.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر اليوم الثلاثاء، تنبيهًا من فرص تساقط أمطار مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.

رياح قوية وأمطار متوقعة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك، وتشمل "البدع وحقل والوجه وأملج وضبا".
2 - منطقة المدينة، وتشمل "الرايس وينبع والعهد ووادي الفرع".
3 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "جدة ورابع والشعيبة والليث العرضيات ".
4 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب”.
5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
6 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين ومحايل وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

رياح قوية تستمر حتى التاسعة مساءً

وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

أمير الكويت يصل الرياض.. وسمو ولي العهد في استقباله

مجلس الوزراء يدعو إلى محاسبة الاحتلال بغزة

عاجل.. 14 قرارًا مهمًا في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين

طريقة وشروط إسقاط العمالة المنزلية آليا

تنبيه عاجل من حساب المواطن بخصوص الاعتراض على نتائج الأهلية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

المياه
2:47 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

توضيح مهم من شركة المياه الوطنية بخصوص سداد الفواتير

GFFVKjaXkAABN-t
2:28 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

"المسند": لهذا السبب السنة الهجرية أقصر من الميلادية

المنافسات والمشتريات
2:27 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

تعديل جديد.. يجوز للجهة الحكومة دفع 10% من قيمة عقود الداخل مقدما

هادم
2:27 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

منح 200 مواطن ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
4:29 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

حساب المواطن لشهر فبراير.. طريقة تقديم طلب عبر خدمة صوتك مسموع

مدرستي
4:29 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

منصة مدرستي.. خطوات متابعة الحصص في حالة تعليق الدراسة 1445

666
4:12 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

أمير الكويت يصل الرياض.. وسمو ولي العهد في استقباله

الملك
4:01 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. 14 قرارًا مهمًا في جلسة مجلس الوزراء التي رأسها خادم الحرمين الشريفين

الديوان الملكي
2:22 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. خادم الحرمين يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس

الضمان الاجتماعي المطور
2:04 م الثلاثاء، 30 يناير 2024

عاجل.. الضمان الاجتماعي لشهر فبراير.. استعلم الآن عن أهليتك عبر هذا الرابط