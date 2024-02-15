تحذير للسائقين.. شاهد غزارة الأمطار وكثافة البرد بطريق "القصيم – المدينة" السريع

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت الأمطار بغزارة مع البرد الكثيف على طريق "القصيم – المدينة.
أمطار غزيرة بطريق "القصيم – المدينة" السريع وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض طريق "القصيم – المدينة لأمطار غزيرة وبرد كثيف، وسط طقس غير مستقر وأجواء شديدة البرودة.
بردية قوية ومعه مطر غزير بين السريع وخيمة قطن غرب #القصيم ظهر اليوم الخميس ٥ شعبان ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 15, 2024
عضو المجموعة ابو فائز pic.twitter.com/AjwoFtqCUI
أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربةوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
بردية صبيح غرب #القصيم الان ظهر الخميس ٥ شعبان ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 15, 2024
📷 سليمان الحربي pic.twitter.com/dadMQt6yL0