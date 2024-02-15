تحذير للسائقين.. شاهد غزارة الأمطار وكثافة البرد بطريق "القصيم – المدينة" السريع

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت الأمطار بغزارة مع البرد الكثيف على طريق "القصيم – المدينة.





أمطار غزيرة بطريق "القصيم – المدينة" السريع





عضو المجموعة ابو فائز بردية قوية ومعه مطر غزير بين السريع وخيمة قطن غرب #القصيم ظهر اليوم الخميس ٥ شعبان ١٤٤٥عضو المجموعة ابو فائز pic.twitter.com/AjwoFtqCUI February 15, 2024

أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض طريق "القصيم – المدينة لأمطار غزيرة وبرد كثيف، وسط طقس غير مستقر وأجواء شديدة البرودة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.