الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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تحذير للسائقين.. شاهد غزارة الأمطار وكثافة البرد بطريق "القصيم – المدينة" السريع

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أمطار القصيم
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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت الأمطار بغزارة مع البرد الكثيف على طريق "القصيم – المدينة.

أمطار غزيرة  بطريق "القصيم – المدينة" السريعاضافة اعلان

 وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تعرض طريق "القصيم – المدينة لأمطار غزيرة وبرد كثيف، وسط طقس غير مستقر وأجواء شديدة البرودة.

أمطار غزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، وتكون متوسطة في مجملها على مناطق المدينة المنورة، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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