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تحذير لسكان هذه المناطق من اضطرابات جوية قوية متوقعة

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حذر خبراء الأرصاد من اضطرابات جوية قوية متوقعة مع زخات البرد على إجزاء ومانطق من المملكة.

اضطرابات جوية قوية متوقعة حتى هذه الموعداضافة اعلان

وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن تتأثر المملكة اعتبارًا من نهار يوم غد السبت، بحالة من عدم الاستقرار الجوي ناتجة عن تعمق منخفض جوي في طبقات الجو العالية تزامنًا مع تدفق رطوبة مدارية نحو المنطقة.

ومن المتوقع تصادم الرياح الباردة القادمة من الشمال مع الرياح الجنوبية الرطبة والدافئة القادمة من الجنوب سيتركز بفترات جيدة على منطقة حفر الباطن وشمال المنطقة الشرقية.

واعتبارًا من ساعات ما بعد ظهر وعصر يوم غد السبت، متوقع أن تنشأ سحب ركامية على منطقة حفر الباطن وشمال الشرقية تعمل بمشيئة الله على هطول غزير للأمطار أحيانًا.

ومن السبت للأحد، تتشكل سحب ركامية ثقيلة تصحب بحدوث الرعد وتساقط البرد في منطقة حفر الباطن وشمال الشرقية، بحيث تصحب هذه السحب بهطول غزير للأمطار أحيانًا وتساقط للبرد في بعض المناطق.

أمطار رعدية غزيرة على محافظات الشرقية

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع تساقط أمطار رعدية غزيرة تشمل مناطق شمال الشرقية بما فيها الجبيل والدمام والخفجي والنعيرية ومحافظة بقيق والقطيف والجبيل والدمام وبقيق والقطيف.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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