تحذير.. عدم الرد على اتصالات "الباحث" يعرضك لإيقاف معاش الضمان

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أكد الضمان الاجتماعي أنه يتم التواصل من قبل الباحث الاجتماعي على الرقم المسجل في المنصة، وعدم الرد على اتصالاته يعرض المستفيد لإيقاف المعاش بسبب عدم التجاوب. اضافة اعلان





مطابقة رقم الجوال المسجل



وسائل اتصال مختلفة



أبرز توجيهات الضمان الاجتماعي



لافتًا إلى أنه يجب على مستفيد الضمان الاجتماعي التحقق من مطابقة رقم الجوال المسجل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية وتحديثه في حال تغيير الرقم، وفقًا لصحيفة "مكة".وعبر بعض من المستفيدين، عن إمكانية أن يكون وقت الاتصال غير ملائم للرد لسبب أو لآخر، ولا يعني ذلك الحرمان من المعاش.ولفتوا إلى أن أغلب القطاعات الخدمية سواء وزارية أو هيئات أو شركات لديها بنية تحتية إلكترونية متقدمة، تمتلك أكثر من وسيلة اتصال بالمستفيدين.ويفضل إرسال رسالة سواء نصيّة أو واتساب لتحديد موعد الاتصال أو طلب الإجراء.1ـ على المستفيد تحري الدقة عند تسجيل البيانات في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.2ـ تحديث بياناته في حال حدوث أي تغيير يستوجب ذلك، ومن ذلك رقم الجوال المسجل في المنصة.3ـ التحقق من مطابقة رقم الجوال المسجل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.