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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير عاجل من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين

سفارة المملكة في أوغندا
سفير المملكة الجديد في تركيا
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أصدرت القنصلية العامة للمملكة لدى جمهورية تركيا في إسطنبول، تنبيهًا مهمًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس.اضافة اعلان


تحذير الأرصاد الجوية التركية

وقالت القنصلية عبر حسابها في "إكس": أصدرت الأرصاد الجوية التركية تحذيرًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس".


الالتزام بالتعليمات المحلية

وأوصت القنصلية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، وأكدت أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية.


وسائل الاتصال بالقنصلية

وطالبت القنصلية من المواطنين في حالات الطوارئ الاتصال من خلال الوسائل التالية:
هاتف شئون المواطنين للطوارئ على مدار الساعة 00905309552120، والبريد الإلكتروني: [email protected]


سفير جديد للمملكة في تركيا

وكان رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، قد تسلم أمس في المجمع الرئاسي، نسخة من أوراق اعتماد فهد بن أسعد بن عبد الكريم أبو النصر السفير السعودي الجديد لدى تركيا.

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