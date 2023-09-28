تحذير عاجل من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين

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أصدرت القنصلية العامة للمملكة لدى جمهورية تركيا في إسطنبول، تنبيهًا مهمًا بشأن
أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس.
وقالت القنصلية عبر حسابها في "إكس": أصدرت الأرصاد الجوية
التركية تحذيرًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول
اليوم الخميس".
تحذير الأرصاد الجوية التركية
وأوصت القنصلية
المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك، وأكدت
أنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية.
الالتزام بالتعليمات
المحلية
وطالبت القنصلية من المواطنين في حالات الطوارئ الاتصال من خلال الوسائل التالية:
وسائل الاتصال بالقنصلية
هاتف شئون المواطنين للطوارئ على مدار الساعة 00905309552120، والبريد الإلكتروني: [email protected]