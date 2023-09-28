تحذير عاجل من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين

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أصدرت القنصلية العامة للمملكة لدى جمهورية تركيا في إسطنبول، تنبيهًا مهمًا بشأن أمطار غزيرة وعواصف رعدية وفيضانات محتملة في ولاية إسطنبول اليوم الخميس. اضافة اعلان





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