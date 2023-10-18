الأربعاء، 03 ربيع الثاني 1445 ، 18 أكتوبر 2023

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تحذير عاجل من ظاهرة فلكية نادرة بأجواء المملكة و9 دول

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ظاهرة الاحتجاب
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يستعد الراصدون، اليوم الأربعاء، لرصد ظاهرة نادرة تتمثل في تحرُك القمر أمام نجم قلب العقرب بشكل مؤقت في ظاهرة تسمى الاحتجاب.اضافة اعلان

رصد الظاهرة في أجواء المملكة وهذه الدول

ويتم رصد الظاهرة في كل من المملكة، ودول الخليج العربي، واليمن، والأردن، والعراق، وسوريا، والصومال، وجيبوتي.
 وعدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، الاحتجاب ظاهرة فلكية تحدث عندما يختفي جرم سماوي بواسطة جرم سماوي آخر يمرّ بينه وبين الراصد.

وتابع، من العادة أن يستخدم مصطلح احتجاب عندما يمر القمر أمام أحد النجوم أو الكواكب في دائرة البروج، مفيداً أنه لا يمكن رؤية الاحتجاب إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظراً لأن القمر أقرب كثيراً إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخر.

لذلك فإن موقعه في السماء يختلف اعتماداً على موقع الراصد على الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبي الأرض بمقدار درجتين أو أربعة أضعاف قطر البدر.

توخي الحذر الشديد عند توجيه المنظار أو التلسكوب

 وأشار إلى أنه نظراً لأن بداية الاحتجاب محلياً تحدث والشمس لا تزال فوق الأفق فيجب توخي الحذر الشديد عند توجيه المنظار أو التلسكوب بحيث لا يتم توجيهه أبداً بالقرب من الشمس.

لافتاً الانتباه إلى أن بداية الاحتجاب في مكة المكرمة باختفاء نجم قلب العقرب خلف القمر عند الساعة 05:24 مساءً، والشمس لا تزال فوق الأفق، وسيعود للظهور عند الساعة 06:43 مساء.

وفي المدينة المنورة سيبدأ الحدث عند الساعة 05:20 مساءً، والشمس لا تزال فوق الأفق وسيعود النجم للظهور عند الساعة 06:41 مساءً.

موعد الاحتجاب في العاصمة الرياض

 وبين أبو زاهرة أن الاحتجاب في العاصمة الرياض سيبدأ عند الساعة 05:34 مساءً في وقت الشفق وسيعود النجم للظهور عند الساعة 06:47 مساءً.

وفي سماء مدينة جدة سيبدأ الحدث عند الساعة 05:23 مساءً، ولكن الشمس لا تزال فوق الأفق, وسيعود النجم للظهور عند الساعة 06:42 مساءً، وفي مدينة الدمام سيبدأ الاحتجاب عند الساعة 05:37 مساء في وقت الشفق وسيعود النجم للظهور عند الساعة 06:48 مساء.

كيفية حدوث الاحتجاب

 وأبان أنه أثناء الاحتجاب سيكون هلال القمر مضاءً بنسبة 15%، وسيختفي النجم قلب العقرب خلف الجانب غير المضاء من القمر، وسيظهر مرة من خلف الجانب المضاء.

وعند بداية عودة ظهور قلب العقرب من خلف القمر بعد غروب الشمس يفضل أن يكون الرصد من خلال المنظار أو تلسكوب صغير للحصول على رؤية أفضل.

توقيت نهاية ظاهرة الاحتجاب

 يُذكر أنه وعادة ما تحدث حالات الاحتجاب للنجوم والكواكب الساطعة عدة مرات في السنة وغالباً ما تتجمع عدة حالات احتجاب لنفس الجسم في أشهر متتالية؛ نظراً لأن القمر يتبع نفس المسار تقريباً عبر السماء كل شهر وتنتهي السلسلة من الاحتجاجات بعد بضعة أشهر عندما يتغير مسار القمر عبر السماء.

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