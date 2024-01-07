تحذير عاجل من طقس الصباح الباكر اليوم الأحد بإجازة منتصف الفصل الثاني للطلاب

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حذر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، من أجواء باردة خلال إجازة منتصف الفصل للطلاب على عدد من مناطق المملكة.

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طقس إجازة منتصف الفصل للطلاب



كتلة باردة على أجزاء واسعة من هذه المناطق



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن البرد مؤذي للإنسان والحيوان والنبات خاصة إذا كان الهواء البارد جافًا وهذا ما يحصل في الكتلة المتوقعة.وأضاف أنه حسب النماذج العددية للطقس، فيتوقع خلال إجازة منتصف الفصل للطلاب والطالبات للعام 1445هـ، تمركز كتلة باردة على أجزاء واسعة من المنطقة الوسطى والصمان والدهناء وشمال الشرقية.وبين أن الحالة تمتد حتى المناطق الجنوبية الغربية من المملكة بما فيها المرتفعات الجبلية وشرقها، وعلى سبيل المثال العاصمة الرياض التي وصلت فيها الحرارة فجرًا من 6 إلى 7 درجات، واقتربت خارج المدن والمرتفعات الجنوبية من الصفر المئوي، إلا أن يصرفها الله.





حالة مطرية مع برد شديد على عدة مناطق



أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة



كما توقع أن تكون الأجواء جيدة معتدلة نهارًا، باردة ليلاً على المناطق السابقة، ولا يمنع التنزه في البراري خاصة في النهار مع ارتداء الملابس ليلًا.كما حذر من استمرار فرصة تساقط الأمطار على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان وجنوب منطقة مكة مصحوبة بتساقط حبات برد.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان ،عسير، والباحة، وتمتد الحالة إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الشمالية والوسطى من المملكة.