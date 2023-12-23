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تحذير عاجل من "سكني" بسحب الأراضي السكنية في مخطط الأنوار

برنامج سكني
سكني
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حذّر برنامج "سكني" من سحب الأراضي التي تم حجزها إذا تم التنازل عنها بمقابل مادي، مؤكدًا أن ذلك مخالف للأنظمة والقوانين.

مخطط الأنواراضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين قال فيه:" يوجد فئة أخذت مجموعه كبيرة من الأراضي و الآن يقومون بيعها بمبالغ كبيرة.. ليش؟".
وتابع :" أغلب الأراضي معروضة للبيع في مخطط الأنوار وفي الموقع غير متاح..شوفوا حل مع هالنوعية".

رد سكني

ورد حساب العناية بالمستفيدين التابع لـ"سكني" عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بأن :" نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون ابرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني،علماً أنه يتم الحجز بدون رسوم خدمة أو خلاف ذلك، كما نود التنوية بأن شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة والقوانين وقد يترتب عليها إلغاء الخيار".

ما خطوات التقديم في سكني القسط الميسر ؟

1 - الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج سكني “من هنا“.
2 - الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.
3 - إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة.
4 - ادخال كلمة المرور التي تريدها.
5 - كتابة رمز التحقق الذي سيظهر أمامك.
6 - النقر على أيقون تسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
7 - اختيار خدمة “منتجات الدعم السكني” الموجودة في قائمة الخدمات.
8 - اختيار “برنامج التقسيط”.
9 - الضغط على “اكتشف المزيد”.
10 - الاطلاع على المتطلبات الخاصة بالخدمة وشروط التقديم للحصول على القسط.
11 - الضغط على “تقديم طلب جديد”.
12 - إدخال كافة البيانات المطلوبة.
13 - رفع جميع الأوراق الرسمية والمستندات المطلوبة في الحقول الخاصة بها.
14 - الضغط على أيقونة “إرسال الطلب”.


شروط التقديم على القسط الميسر من سكني

وأوضحت الشركة الوطنية للإسكان عن بعض الشروط التي يجب توافرها في الشخص المتقدم على طلب خدمة القسط الميسر، وتتمثل هذه الشروط في التالي:
1 - يشترط أن يكون المتقدم  من أبناء المملكة.
2 - يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل أراضي المملكة.
3 - يجب أن يكون راتب المتقدم 3000 ريال على الأقل في الشهر.
4 - يشترط تقديم خطاب تعريف في الراتب.
5 - يجب تقديم كشف حساب بنكي عن 3 أشهر التي تسبق تقديم الطلب.
6 - يشترط عدم استفادة المتقدم على القسط الميسر من أي برامج دعم سكني حكومي سابقًا.
7 - يجب رفع جميع الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على قسط الميسر من سكني.
8 - يشترط دفع الأقساط الشهرية في مواعيدها المحددة كل شهر.

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