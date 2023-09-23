تحذير عاجل من سفارة المملكة لمواطنيها في أمريكا.. ماذا عن تداعيات "العاصفة أوفيليا"

أ أ

أصدرت سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، تحذيراً للمواطنين المتواجدين في ولايات كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا وواشنطن العاصمة من تداعيات العاصفة أوفيليا. اضافة اعلان





العاصفة أوفيليا:

مركز الأعاصير:

سرعة الرياح:

وأهابت السفارة بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والتواصل معها في حال الطوارئ على الأرقام:(202) 746-3555(202) 746-0666(202) 746-9777(202) 746-2888وكان المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أعلن أن العاصفة المدارية "أوفيليا" تشكلت قبالة السواحل الأمريكية المطلة على وسط المحيط الأطلسي وتوقعات بأمطار غزيرة وفيضانات ورياح عاتية.وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه مع تشكل "أوفيليا" أصبح هناك توقعات بأن تتسبب تلك العاصفة بأمطار غزيرة وفيضانات ورياح عاتية في المناطق عبر ولاية كارولينا الشمالية وخليج تشيزبيك.يذكر أن سرعة الرياح القصوى في "أوفيليا" تبلغ 60 ميلا في الساعة، ومن المتوقع أيضا هطول أمطار تصل كثافتها إلى 7 بوصات في بعض المناطق.