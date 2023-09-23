السبت، 08 ربيع الأول 1445 ، 23 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير عاجل من سفارة المملكة لمواطنيها في أمريكا.. ماذا عن تداعيات "العاصفة أوفيليا"

العاصفة
العاصفة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أصدرت سفارة المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية، تحذيراً للمواطنين المتواجدين في ولايات كارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية وفرجينيا وواشنطن العاصمة من تداعيات العاصفة أوفيليا.اضافة اعلان

العاصفة أوفيليا:


 وأهابت السفارة بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والتواصل معها في حال الطوارئ على الأرقام:

(202) 746-3555

(202) 746-0666

(202) 746-9777

(202) 746-2888

مركز الأعاصير:


وكان المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة أعلن أن العاصفة المدارية "أوفيليا" تشكلت قبالة السواحل الأمريكية المطلة على وسط المحيط الأطلسي وتوقعات بأمطار غزيرة وفيضانات ورياح عاتية.

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير إنه مع تشكل "أوفيليا" أصبح هناك توقعات بأن تتسبب تلك العاصفة بأمطار غزيرة وفيضانات ورياح عاتية في المناطق عبر ولاية كارولينا الشمالية وخليج تشيزبيك.

سرعة الرياح:


يذكر أن سرعة الرياح القصوى في "أوفيليا" تبلغ 60 ميلا في الساعة، ومن المتوقع أيضا هطول أمطار تصل كثافتها إلى 7 بوصات في بعض المناطق.

اقرأ أيضا

الجوازات
8:49 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

بمناسبة اليوم الوطني الـ93 .. الجوازات تطلق ختماً خاصاً عبر المنافذ الدولية

هطول امطار وضباب
8:33 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات من البرد على مكة والمدينة.. ماذا عن باقي مناطق المملكة؟

890ق67 8
3:34 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

وزارة الإعلام تُطلق جائزة التميُّز الإعلامي في نسختها الرابعة 2023

7867
3:18 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

شوارع وميادين جدة تتوشح باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني

اقرأ أيضا

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

"الداخلية" تكتسي اللون الأخضر ابتهاجًا باليوم الوطني الـ93 للمملكة

خبير طقس يكشف موعد تساوى الليل والنهار ويوضح سبب الظاهرة

اليوم الوطني.. بلديات الرياض تتزين بـ 37 ألف علم

السبت 8 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

السفارة السعودية في الكويت 4:31 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في أذربيجان.. ما الأمر؟

فيصل بن فرحان وزير الخارجية 4:44 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة بالدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

رياح - اتربة 12:44 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

توقعات برياح شديدة سرعتها 49 كم / الساعة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساءً

سفارة المملكة بالمغرب 6:23 م السبت، 09 سبتمبر 2023

سفارة المملكة لدى المغرب تؤكد سلامة المواطنين بعد الزلزال

اقرأ أيضا

F6qB2f2WEAAJkZW
11:49 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

لـ 8 صباحًا.. "الأرصاد" يًحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

أهم 10
10:59 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

أهم 10.. الدعم الإضافي لـ حساب المواطن وبشرى من سكني وأماكن للتنزه في اليوم الوطني

432ب
10:58 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

وزارة الحرس الوطني تحتفي باليوم الوطني بفعاليات وعروض عسكرية

رقم-مرور-جدة-768x512
10:31 م الجمعة، 22 سبتمبر 2023

بينها طلاء المركبات بالألوان وتغطيتها بالأعلام.. محظورات في اليوم الوطني

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

العاصفة
8:58 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

تحذير عاجل من سفارة المملكة لمواطنيها في أمريكا.. ماذا عن تداعيات "العاصفة أوفيليا"

الجوازات
8:49 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

بمناسبة اليوم الوطني الـ93 .. الجوازات تطلق ختماً خاصاً عبر المنافذ الدولية

هطول امطار وضباب
8:33 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

توقعات الطقس: أمطار غزيرة وزخات من البرد على مكة والمدينة.. ماذا عن باقي مناطق المملكة؟

أمطار غزيرة
3:06 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 11 مساءً.. “الأرصاد” يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق

896ج-د
2:23 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتقييم خدمات الأجهزة العامة عبر منصة وطني

مواقيت الصلاة
12:16 ص السبت، 23 سبتمبر 2023

السبت 8 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق