تحذير عاجل من سفارة المملكة في كندا للمواطنين

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دعت سفارة المملكة في كندا جميع المواطنين المتواجدين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطة المحلية الكندية.





تحذير للمواطنين السعوديين في كندا اضافة اعلان



إطلاق خدمة مسافر بلا حقيبة



الهدف من إطلاق خدمة مسافر بلا حقيبة



شروط الاستفادة من خدمة مسافر بلا حقيبة

