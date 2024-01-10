تحذير عاجل من سفارة المملكة في كندا للمواطنين

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دعت سفارة
المملكة في كندا جميع المواطنين المتواجدين هناك، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع
التعليمات الصادرة من السلطة المحلية الكندية.
تحذير للمواطنين
السعوديين في كنداوقال الحساب
الرسمي للسفارة في كندا عبر منصة "إكس" :" بناء على التحذيرات
الصادرة من هيئة الارصاد الجوية الكندية بشان العاصفة الثلجية التي من المتوقع ان
تضرب بعض المدن الكندية اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء ٩ يناير، وتستمر الى يوم
الاربعاء الموافق ١٠ يناير.. تهيب السفارة بجميع المواطنين المتواجدين في تلك
المناطق باخذ الحيطة والحذر".
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وأضافت :" واتباع التعليمات والارشادات الصادرة من السلطات المحلية الكندية والتواصل مع السفارة عند الضرورة عبر [email protected]".
وفي وقت سابق، أعلنت مطارات القابضة عن إطلاق خدمة "مسافر بلا حقيبة"، التي تتيح للمسافر إنهاء إجراءات سفره من مقر إقامته، وشحن أمتعته قبل موعد رحلته.
إطلاق خدمة مسافر بلا حقيبةوأوضحت أن الخدمة تشمل جميع مطارات المملكة، وعلى مدار العام، وهي متاحة على الرحلات الداخلية والدولية، ومن المقرر تفعيلها في الربع الأول من العام الجاري 2024م.
الهدف من إطلاق خدمة مسافر بلا حقيبة وأضافت أن الهدف من تقديم الخدمة تسهيل إجراءات السفر للمسافرين في مطارات المملكة، وتحسين تجربة السفر لمواكبة تطلعات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، وتقليل مدة الانتظار بالمطارات، والاقتصار على حمل الأمتعة الخفيفة خلال تنقل المسافر من مقر إقامته وصولاً إلى الطائرة.
شروط الاستفادة من خدمة مسافر بلا حقيبةوأشارت إلى مطارات القابضة إلى أنه يشترط وجود حجز على إحدى خطوط الطيران المشمولة بالخدمة، وتوفر جميع المستندات اللازمة للسفر، بالإضافة لخلو الأمتعة من المواد المحظورة، مبينة أن الخدمة متاحة للأفراد، والمجموعات في مطارات المملكة، وتأتي ضمن جهود مطارات القابضة بالإشراف على العمليات التشغيلية في المطارات، وتحقيق أعلى معايير السلامة والراحة وضمان انسيابية الحركة في المطارات.
هل تخيلت أن تسافر بلا حقيبة؟