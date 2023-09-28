تحذير عاجل من سفارة المملكة في جيبوتي للمواطنين بعد الزلزال

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دعت سفارة المملكة في جيبوتي، المواطنين المتواجدين في هذا البلد إلى أخذ الحيطة والحذر.

جاء ذلك في أعقاب وقوع زلزال بقوة ٤.٧ شمال العاصمة جيبوتي فجر اليوم. اضافة اعلان

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة "إكس": "تحيط السفارة مواطنيها من وقوع زلزال بقوة ٤.٧ شمال العاصمة جيبوتي، وتوصي بأخذ الحيطه والحذر والتواصل معها مباشرة في حال الحاجه لا سمح الله".



تحيط السفارة مواطنيها من وقوع زلزال بقوة ٤.٧ شمال العاصمة جيبوتي، وتوصي بأخذ الحيطه والحذر والتواصل معها مباشرة في حال الحاجه لا سمح الله.



حفظ الله البلاد والعباد. — السفارة في جيبوتي (@KSAembassydj) September 28, 2023

تفاصيل الزلزال



وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت خليج تاجورة، على مسافة 3 كيلومترات شمال شرق جيبوتي، بمنطقة القرن الأفريقي.وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت خليج تاجورة، بالمحيط الهندي، وقعت كذلك على مسافة 432 كيلومترا جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.