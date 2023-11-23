تحذير عاجل من سفارة المملكة في أستراليا للمواطنين بسبب هذا الأمر

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أصدرت سفارة المملكة في كانبرا بأستراليا، تحذيرًا عاجلاً للمواطنين بسبب الحرائق في ولاية غرب أستراليا.

وقالت السفارة في منشور لها على حسابها الرسمي في منصة "إكس": "نظرًا إلى الحرائق في ولاية غرب أستراليا، تأمل السفارة من كل المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات المحلية. اضافة اعلان





التواصل مع السفارة عند الطوارئ



ونشرت السفارة رقم الهاتف 0432257277 للتواصل معها في الحالات الطارئة.



وللحالات الطارئة يرجى التواصل ؛

0432257277 #السفارة_كانبرا | نظرا للحرائق في ولاية غرب أستراليا تأمل السفارة من كافة المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات المحلية https://t.co/xTBDSjmqcV وللحالات الطارئة يرجى التواصل ؛0432257277 November 23, 2023

حرائق بسبب الموجة الحارة



ويكافح رجال الإطفاء حرائق متعددة بسبب الموجة الحارة غرب في أستراليا.وأصدرت إدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ الأسترالية تحذيرًا طارئًا ليلة الأربعاء للمقيمين في أجزاء من مدينتي سوان ووانيرو، حثت فيه السكان على مواكبة أحدث التحذيرات والنصائح الطارئة على موقع الطوارئ.كما أصدرت تحذيرًا طارئًا خلال الليل في أجزاء من آشبي وبانكسيا جروف وجاندابوب وماريجينيوب وميلالوكا وسيناجرا وتابينج، طالبت فيه بالحرك فورًا من هذه المناطق.