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تحذير عاجل من سفارة المملكة في أستراليا للمواطنين بسبب هذا الأمر

حرائق أستراليا
حرائق أستراليا
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أصدرت سفارة المملكة في كانبرا بأستراليا، تحذيرًا عاجلاً للمواطنين بسبب الحرائق في ولاية غرب أستراليا.
وقالت السفارة في منشور لها على حسابها الرسمي في منصة "إكس": "نظرًا إلى الحرائق في ولاية غرب أستراليا، تأمل السفارة من كل المواطنين اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات المحلية.اضافة اعلان

التواصل مع السفارة عند الطوارئ

ونشرت السفارة رقم الهاتف 0432257277 للتواصل معها في الحالات الطارئة.


حرائق بسبب الموجة الحارة

ويكافح رجال الإطفاء حرائق متعددة بسبب الموجة الحارة غرب في أستراليا.
وأصدرت إدارة الإطفاء وخدمة الطوارئ الأسترالية تحذيرًا طارئًا ليلة الأربعاء للمقيمين في أجزاء من مدينتي سوان ووانيرو، حثت فيه السكان على مواكبة أحدث التحذيرات والنصائح الطارئة على موقع الطوارئ.
كما أصدرت تحذيرًا طارئًا خلال الليل في أجزاء من آشبي وبانكسيا جروف وجاندابوب وماريجينيوب وميلالوكا وسيناجرا وتابينج، طالبت فيه بالحرك فورًا من هذه المناطق.

 

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