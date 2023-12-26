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تحذير عاجل من النيابة بخصوص جريمة التحرش.. عقوبة مغلظة تنتظر الجاني

النيابة العامة
النيابة العامة
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أكدت النيابة العامة على أن نظام مكافحة جريمة التحرش يحظر البلاغات الكيدية والاداعاءات الكاذبة، وقرر التعقوبات النظامية لكل من يرتكب ذلك بأي صورة كانت.اضافة اعلان

عقوبة البلاغ الكاذب عن جريمة التحرش

وقالت النيابة العامة على صفحتها الرسمية في "إكس" أن كل من قدم بلاغًا كاذبًا عن جريمة تحرش، أو ادعى كيدًا بتعرضه لها يعاقب بـ :
1ـ السجن مدة تصل إلى سنتين.
2ـ عرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.

تعريف البلاغ الكاذب في نظام المملكة

والبلاغ الكاذب هو فعل الإدلاء ببيان غير صحيح عن عمد أو تقديم أدلة أو مستندات كاذبة، كما أنه نشاط غير قانوني يستحق العقاب، ويمكن أن يتخذ الإبلاغ الكاذب عدة أشكال :

أشكال البلاغ الكاذب

ـ تقديم معلومات خاطئة عن المستندات الرسمية.
ـ الإدلاء ببيانات كاذبة للشرطة أو في محكمة قانونية.
ـ تقديم معلومات كاذبة في معاملة تجارية.

أنواع البلاغ الكاذب في المملكة

1ـ تزوير أو إصدار تقرير طبي مزيف أو شهادة.
2ـ نشر أخبار كاذبة.
3ـ تحريف الحقائق في العقد.
4ـ الإبلاغ كاذبًا عن العمال على أنهم هروب / مطلب من أجل التهرب من المسؤولية القانونية.
5ـ الاحتيال التجاري.

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