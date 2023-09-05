تحذير عاجل من الصحة: هذه المكملات الغذائية قد تسبب تليف الكبد

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حذرت منصة "عيش بصحة" من تناول مكملات الحديد بدون وصفة طبية؛ لأن زيادته في جسمك قد يتسبب بمضاعفات سلبية مثل تليف الكبد.

جاء ذلك في منشور على صفحة المنصة الرئيسية، تدعو فيه للحذر من الإفراط في تناول الحديد، وتحت شعار "معلومة تهم دمك".





المكملات الغذائية





تحديد الاحتياج ومأمونية الاستخدام



وقد حذرت وزارة الصحة من استخدام المكملات الغذائية بكل أنواعها ومسمياتها بدون إشراف ومتابعة الطبيب.وقال حساب "الصحة_937" التابع لوزارة الصحة في منصة "إكس": "بشكل عام ينبغي عدم تناول المكملات الغذائية والفيتامينات بدون تقييم وإشراف الطبيب المعالج.وأضاف الحساب، أن تحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية، هو من اختصاص الطبيب المعالج فقط.يشار إلى أن المكملات الغذائية، هي مستحضرات هدفها تكملة النظام الغذائي بمواد تغذوية مثل الفيتامين، والمعادن، والألياف، والأحماض الدهنية، والأحماض الامينية والتي قد تكون مفقودة في النظام الغذائي للشخص أو قد تكون لا تستهلك بكميات كافية.