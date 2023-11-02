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تحذير عاجل من الدفاع المدني.. صواعق رعدية وجريان للسيول على 5 مناطق بالمملكة

أمطار المملكة 6
أمطار
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شهدت العديد من المناطق والمحافظات في المملكة، اليوم، تساقطا مكثفا لمياه الأمطار، والتي تراوحت ما بين الخفيفة إلى الغزيرة.

محافظة تيماء:اضافة اعلان


البداية في محافظة تيماء، حيث هطلت مساء اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المحافظة, شملت مركز الجهراء وضواحيه.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

حائل:


وفي حائل، هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

محافظة الطائف:


كما هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف وضواحيها، سالت على إثرها الأودية والشعاب، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني الجميع توخي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

محافظة طريف:


وهطلت اليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

المدينة المنورة:


وفي المدينة المنورة، نبّه المركز الوطني للأرصاد  من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مستوى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على المدينة المنورة والعيص وبدر ووادي الفرع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة ١ من ظهر غدٍ الخميس وتستمر حتى الساعة 9 مساءً. 

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