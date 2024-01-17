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أمطار غزيرة وسيول

تحذير عاجل من الدفاع المدني.. توقعات بتقلبات جوية على معظم المناطق حتى السبت المقبل

أمطار غزيرة وسيول
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة,اضافة اعلان

تحذير من الدفاع المدني


وأكد الدفاع المدني، أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت المقبل.
 وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على محافظة العرضيات، ومناطق الباحة وعسير وجازان، وهطول أمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة لتشمل الطائف وميسان وأضم وتربة والمويه والخرمة ورنية ومنطقتي جازان والقصيم.

أمطار ورياح نشطة


 وأشارت المديرية إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة والليث والقنفذة، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل الرياض العاصمة والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة ورماح وعفيف والدوادمي وثادق ومرات والمزاحمية والحريق وحوطة بني تميم والخرج وضرما والدرعية وحريملاء والقويعية والأفلاج ومنطقتي نجران والشرقية، ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة الرياض لتشمل وادي الدواسر والأفلاج والسليل.

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