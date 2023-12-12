تحذير عاجل من «الأمر بالمعروف» لمن يستغلون الرقية بما يخالف المنهج الشرعي

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أكد المتحدث باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تركي بن عبدالله الشليل أن الرئاسة العامة تتابع ما يتم نشره وتداوله لبعض من يدعي الرقية الشرعية. اضافة اعلان





استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي



شروط الرقية الشرعية



وأوضح، في بيان أصدرته الرئاسة العامة، خطورة استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي، وابتداع أفعال أو أقوال لم يثبت بها دليل شرعي، كاستحداث رقية معينة وتسميتها بأسماء ليس عليها دليل، أو الجزم بإصابة شخص بالسحر أو العين، وغير ذلك مما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة.وتابع الشليل أنه وفق اختصاصاتها النظامية والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، تتخذ الإجراءات النظامية في حق مثل هؤلاء، مؤكداً في هذا الصدد على ما ذكره العلماء في الرقية الشرعية، من وجوب أن تكون بكلام الله تعالى، وما صح وثبت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل أن يرقي المسلم نفسه وأهله، فهي من جنس الدعاء، ودعاء المريض لنفسه وأهله أرجى في القبول.وحذر الشليل من باعة الوهم الذين يتاجرون بأمراض الناس وآلامهم، ويستغلون الرقية للتكسب والتجارة.

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