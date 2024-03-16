السبت، 06 رمضان 1445 ، 16 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير عاجل من "الأرصاد" لسكان هذه المناطق.. التفاصيل

أمطار عسير - برد الشتاء
أمطار
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.اضافة اعلان

أمطار رعدية
في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية ( طريف)، الجوف ( القريات)، و يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي.

اقرأ أيضا

إطلاق مبادرة "المصليات المؤقتة" في الطرق المؤدية للمسجد الحرام

الديوان الملكي: وفاة الأميرة الفهدة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

إخلاء طبي فوري لمواطنين في حالة صحية حرجة من مصر إلى المملكة

تنبيه عاجل من حساب المواطن لهؤلاء بخصوص دعم مارس.. راجعوا حساباتكم فورا

هل الاستقدام متاح من دولة تشاد.؟ توضيح مهم من مساند

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook