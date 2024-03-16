تحذير عاجل من "الأرصاد" لسكان هذه المناطق.. التفاصيل

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد وجريان السيول على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.



أمطار رعدية

في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة، الشرقية، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، القصيم، الحدود الشمالية ( طريف)، الجوف ( القريات)، و يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الشمالي.