تحذير عاجل من أمطار ورياح متربة على مكة والمدينة و4 مناطق لـ6 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيهًا من أمطار خفيفة مع هبوب رياح قوية مثيرة للأتربة على عدد من مناطق المملكة.





أمطار ورياح قوية متوقعة على هذه المناطق



رياح قوية وأمطار تستمر حتى السادسة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك وتشمل "الوجه وأملج".2 - منطقة نجران وتشمل"بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ويدمة".3 - منطقة المدينة المنورة وتشمل" بدر ووادي الفرع والحناكية والعهد والرايس وينبع وخيبر والعلا والعيص".4 - المنطقة الشرقية وتشمل"الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والقطيف ورأس نمورة".5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل "الجموم وخليص وجدة ورابغ والكامل والطائف وبحرة والخرمة والمويه وتربة ورنية".6 - منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والامواه والعرين وبيشة وتثليث وطريب”.وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من لرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى السادسة مساءًفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من هبوب رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السرعة.