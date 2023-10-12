الخميس، 27 ربيع الأول 1445 ، 12 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير عاجل لوزارة النقل من هذه الرسائل.. ما الأمر؟

وزارة النقل
وزارة النقل
أ أ
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حذرت وزارة النقل والخدمات اللوجستية من التعامل مع الرسائل التي تصل لبعض المستفيدين، وتطلب منهم دفع مبالغ مالية كرسوم لاستلام شحنات أو طرود بريدية.اضافة اعلان

لا علاقة للوزارة بالرسائل

وأكدت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس"، أن الرسائل التي تصل للبعض لا تمت لها بصلة، حيث ستتخذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وأهابت الوزارة جميع المستفيدين بضرورة تقصي الحقائق وعدم الانجراف خلف هذه الرسائل التي تهدف للاحتيال على الجمهور.
كما أهابت بالجميع بأهمية استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، وذلك من خلال المنصات الرقمية الرسمية لوزارة النقل والخدمات اللوجستية والبريد الإلكترونية للوزارة.

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