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تحذير عاجل لـ"الدفاع المدني" من مطر غزير وسيول على مكة

أمطار غزيرة على عسير
أمطار غزيرة على مكة
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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، صباح اليوم الأحد، تحذيرًا من فرص هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول على منطقة مكة المكرمة.اضافة اعلان
وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة و الغبار.

أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

وبينت أن الحالة تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل وخليص وبحرة وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة وجدة ورابغ والخرمة وتربة ورنية والمويه، ومناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف.

رياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار

 وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة، ومناطق القصيم ونجران، ويتوقع هطول أمطار متوسطة على منطقة الحدود الشمالية.

على الجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر

ودعت إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيـول والمسـتنقعـات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار وازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الثلاثاء المقبل.

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