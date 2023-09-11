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تحذير عاجل لـ "الدفاع المدني" بشأن عدم مطابقة مخارج الطوارئ للمتطلبات الفنية

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المديرية العامة للدفاع المدني
أ أ
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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم تحذيرًا عاجلًا، بخصوص عدم مطابقة مخارج الطوارئ للمتطلبات الفنية.

مخالفة مطابقة مخارج الطوارئاضافة اعلان

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها رصدت حالة مخالفة مطابقة مخارج الطوارئ للمتطلبات الفنية، بالمنطقة الشرقية.
وأكدت المديرية في الوقت نفسه، أن التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة حماية للجميع.

إعاقة معدات ووسائل الإطفاء

في الوقت نفسه، أكدت المديرية على أن إعاقة معدات ووسائل الإطفاء مخالف توجب العقوبة.
وبينت أن جدول المخالفات والغرامات في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، يقضي بغرامة قدرها 2000 ريال، إذا وجدت عوائق تحول دون الوصول إلى أجهزة ومعدات مكافحة الحريق.

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