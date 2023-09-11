تحذير عاجل لـ "الدفاع المدني" بشأن عدم مطابقة مخارج الطوارئ للمتطلبات الفنية

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم تحذيرًا عاجلًا، بخصوص عدم مطابقة مخارج الطوارئ للمتطلبات الفنية.





مخالفة مطابقة مخارج الطوارئ اضافة اعلان



إعاقة معدات ووسائل الإطفاء



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنها رصدت حالة مخالفة مطابقة مخارج الطوارئ للمتطلبات الفنية، بالمنطقة الشرقية.وأكدت المديرية في الوقت نفسه، أن التقيد بإجراءات السلامة في المنشأة حماية للجميع.في الوقت نفسه، أكدت المديرية على أن إعاقة معدات ووسائل الإطفاء مخالف توجب العقوبة.وبينت أن جدول المخالفات والغرامات في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، يقضي بغرامة قدرها 2000 ريال، إذا وجدت عوائق تحول دون الوصول إلى أجهزة ومعدات مكافحة الحريق.