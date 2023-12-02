تحذير عاجل لأهالي مكة من أمطار رعدية وعواصف ترابية

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أصدر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، تحذيرًا لجميع الأهالي من أمطار رعدة وعواصف ترابية.





رعود وأمطار وعواصف ترابية على مكة اضافة اعلان



أمطار رعدية على مناطق المملكة



الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر



ضرورة البقاء في أماكن آمنة والالتزام بالتعليمات



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه يهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرًا لتعرض بعض محافظات المنطقة لأمطار رعدية وعواصف ترابية.ونوه إلى أن الحالة المتوقعة من التقلبات الجوية تبدا اليوم السبت وتستمر حتى يوم الاثنين المقبل، وذلك حسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.فيما أصدر المركز الوطنى للأرصاد تحذيرًا من فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، محذرًا من هطول أمطار متوسطة من السبت وحتى الاثنين، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة.فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار وازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم الاثنين المقبل.