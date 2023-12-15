الجمعة، 02 جمادى الثانية 1445 ، 15 ديسمبر 2023

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تحذير عاجل.. رياح شديدة على منطقة المدينة حتى هذه الساعة

رياح شديد
رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة
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حذر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة.
وأضاف المركز أن التأثيرات المصاحبة لهذه الحالة هي رياح شديدة تصل سرعتها إلى (50 – 59 كم) في الساعة، شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.اضافة اعلان
وأوضح أن هذه التأثيرات تشمل محافظات "الحناكية، المهد".
وقال إن هذه الحالة تبدأ من الساعة 3 صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.
فيما تصل سرعة الرياح إلى (40 – 49 كم) في الساعة على محافظة "العلا".
وقال إن هذه الحالة تبدأ من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة 6 مساءً.


رياح مثيرة للأتربة

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.
وأضاف المركز أن هذه الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

سحب ممطرة على جازان وعسير

في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة قد يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

ضباب على 5 مناطق

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، وحائل.

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