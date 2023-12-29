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تحذير عاجل.. بعض أدوية الإنفلونزا تؤدي إلى ارتفاع حوادث السيارات

حوادث السيارات
حوادث السيارات
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قال خبراء السلامة في نادي السيارات ADAC الألماني، إن بعض أدوية الإنفلونزا قد يهدد سلامة قيادة السيارة؛ موضحين أن الأدوية المحتوية على مادة "الكودين" لها تأثير المهدئات.اضافة اعلان

أدوية الإنفلونزا تشعر بالرغبة في النعاس

وتشهد تلك الفترة في العديد من دول العالم ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة بفيروس الإنفلونزا الموسمي، وهو ما يجبر الكثير من المصابين إلى اللجوء لعقاقير الإنفلونزا.
وتتسبب الآثار الجانبية لغالبية العقاقير المخصصة لمكافحة الإنفلوانزا، في الشعور بالتعب والخمول والرغبة في النعاس، الأمر الذي يرفع خطر وقوع حادث.


تأثيرات أدوية الإنفلونزا على حوادث السيارات

وأضاف الخبراء بحسب وكالة (دبا) الألمانية للأنباء أن بعض أدوية الإنفلونزا تتسبب أيضًا في ضعف التركيز وبطء ردة الفعل، كما أن بعض الأدوية لها تأثير سلبي على قوة الإبصار والذاكرة والقدرة الحركية أو الإدراك الذهني بوجه عام، ما يرفع خطر وقوع حادث.
لذا شدد الخبراء الألمان على ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلاني قبل تعاطي الدواء لمعرفة أعراضه الجانبية، وكذلك قراءة النشرة الداخلية المرفقة بالدواء.

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