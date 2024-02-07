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تحذير بشأن وباء مجنون أكثر شيوعا من أمراض القلب والسرطان

أمراض المناعة الذاتية
أمراض المناعة الذاتية
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حذر الدكتور إريك بيرغ من الولايات المتحدة من مرض واسع الانتشار قد يؤثر على عدد كبير من الناس، ربما أكثر من الأمراض الشائعة حول العالم، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.اضافة اعلان

وجود 100 نوع من أمراض المناعة الذاتية

وطالب الدكتور بيرغ، بالحذر من مخاطر أمراض المناعة الذاتية، مشير إلى وجود أكثر من 100 نوع من أمراض المناعة الذاتية المعروفة.
وقال إن هذه الحالات تحدث هذه الحالات عندما يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ الخلايا الطبيعية السليمة في الجسم مما يؤدي إلى تلفها.

مرض الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي

وتشمل أمراض المناعة الذاتية الشائعة: مرض الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي.
وقال بيرغ إن أمراض المناعة الذاتية قد تكون "وباء مجنونا" يؤثر على حوالي واحد من كل 12 شخصا، وواحدة من كل تسع نساء. موضحا أنها أكثر شيوعا من أمراض القلب.

القاسم المشترك الوحيد بين جميع أمراض المناعة الذاتية

وأوضح الدكتور بيرغ: "القاسم المشترك الوحيد بين جميع أمراض المناعة الذاتية هو نفاذية الأمعاء - الأمعاء المتسربة".
وتعرف متلازمة الأمعاء المتسربة بأنها حالة معوية حيث يؤدي ضعف جدران الأمعاء إلى السماح للبكتيريا والسموم بالدخول إلى مجرى الدم.

مرض إلتهاب الأمعاء والاضطرابات الهضمية

كما تعد حالة نظرية حيث لا يكون العلماء متأكدين تماما مما إذا كانت مرضا أم عرضا.
ومع ذلك، فهي سمة معروفة للعديد من أمراض الالتهابات والمناعة الذاتية التي تؤثر على الجهاز الهضمي، والتي تشمل مرض التهاب الأمعاء ومرض الاضطرابات الهضمية.

وسرد بيرغ بعض أسباب أمراض المناعة الذاتية، منها:


- نقص الفيتامين (د).
- تناول زيوت البذور والأطعمة فائقة المعالجة.
- بعض الأدوية.
- الضغط.

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