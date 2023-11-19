تحذيرات من الساعات القادمة.. شاهد حالة مطرية غزيرة على رابغ وجدة

مع
تحذيرات من تقلبات جوية متوقعة بالساعات القليلة القادمة، تساقطت صباح
اليوم الأحد، كميات غزيرة من الأمطار على رابغ، حيث بدأت الجبهة المطرية بالتشكل والاندفاع
جنوبًا باتجاه ثول وشمال جدة بمنطقة مكة المكرمة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة على رابغ فيما تشكلت السحب الركامية الممطرة باتجاه جدة.
امطار #رابغ قبل قليل س ٨.٠٠ ص الاحد ٥ جمادأول ١٤٤٥— مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) November 19, 2023
عضو المجموعة وليد الغانمي pic.twitter.com/oEwxAfwFDR
أمطار وسيول على 11 منطقةفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني
للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.
وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية.
هطول غزيرة على رابغ ⛈️— د. زياد الجهني (@Zeyad_jehani) November 19, 2023
الجبهة المطرية ستبدأ بالتشكل و الإندفاع جنوباً بإتجاه ثول و شمال جدة بالساعات القادمة.pic.twitter.com/hhSBPyTfHM