تحذيرات من الساعات القادمة.. شاهد حالة مطرية غزيرة على رابغ وجدة

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مع تحذيرات من تقلبات جوية متوقعة بالساعات القليلة القادمة، تساقطت صباح اليوم الأحد، كميات غزيرة من الأمطار على رابغ، حيث بدأت الجبهة المطرية بالتشكل والاندفاع جنوبًا باتجاه ثول وشمال جدة بمنطقة مكة المكرمة. اضافة اعلان

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف هطلت الأمطار بغزارة على رابغ فيما تشكلت السحب الركامية الممطرة باتجاه جدة.



أمطار وسيول على 11 منطقة







الجبهة المطرية ستبدأ بالتشكل و الإندفاع جنوباً بإتجاه ثول و شمال جدة بالساعات القادمة. هطول غزيرة على رابغ ⛈️الجبهة المطرية ستبدأ بالتشكل و الإندفاع جنوباً بإتجاه ثول و شمال جدة بالساعات القادمة. pic.twitter.com/hhSBPyTfHM November 19, 2023

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.وأوضح المركز أن هذه الحالة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، والشرقية.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.