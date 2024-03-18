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صحيفة تواصل الالكترونية

تحت رعاية خادم الحرمين.. انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني أكتوبر المقبل

اتصالات STC التدريب - الامن السيبراني - صورة من موقع اتصالات
انطلاق المنتدى الدولي للأمن السيبراني أكتوبر المقبل
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، تُنظم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، يومي الأربعاء والخميس، الثاني والثالث من شهر أكتوبر المقبل، النسخة الرابعة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني في مدينة الرياض.اضافة اعلان

تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني

ويأتي المنتدى تحت شعار: "تعظيم العمل المشترك في الفضاء السيبراني"، وذلك لتعزيز التعاون الدولي لمواجهة القضايا المُلحّة في الفضاء السيبراني، بمشاركة نُخبة من قادة الفكر، وصنّاع القرار، وأبرز الجهات الدولية ذات العلاقة.
 وتأتي هذه النسخة من المنتدى لتواصل البناء على الأُسس والأهداف التي أرستها النسخ السابقة، وتُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

5 محاور رئيسة في منتدى الأمن السيبراني

 ويشهد المنتدى عقد مجموعة من الجلسات الحوارية التي تتركّز على خمسة محاور رئيسة هي:
تجاوُز التباينات السيبرانية، من خلال بناء الثقة لتعزيز آفاق التعاون السيبراني على المستوى الدولي، والسلوكية
السيبرانية، والبنية الاجتماعية في الفضاء السيبراني، وذلك لتعزيز الاندماج في الفضاء السيبراني بما يجعله عاملاً مساعدًا في دفع التنمية، وسد الفجوة الاجتماعية، بين المجتمعات والمنظمات والدول.
ومحور اقتصاد سيبراني مزدهر، والذي يهدف إلى مناقشة إسهام الاقتصاد السيبراني في التنمية، من خلال تطوير الأسواق في هذا القطاع الحيوي والواعد.
ومحور آفاق سيبرانية جديدة، الذي يتناول آليات الاستفادة من التقنيات الصاعدة في دفع التقدم والابتكار.
 ويأتي المنتدى الدولي للأمن السيبراني كمنصة عالمية تجمع صنّاع القرار وممثلي الحكومات والشركات وقادة الأمن السيبراني والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، وتعمل في ضوء الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني نحو تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة ودعمها.

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