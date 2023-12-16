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تحت رعاية خادم الحرمين.. أمير الرياض يحضر حفل ختام العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة

صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض
أمير الرياض
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تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -، حضر صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم في مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بالرياض، الحفل الختامي للعرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة.اضافة اعلان

استعراض الأفراس المشاركة

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله مقر الحفل، معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي, ومدير عام مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عبدالعزيز بن سعود المقبل، ثم عُزِف السلام الملكي.
عقب ذلك تم استعراض الأفراس المشاركة في بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، والفحول المشاركة في بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ.
ثم تشرف ملاك مرابط الأفراس والفحول الفائزة في البطولتين بتسلم جوائز المسابقة من يدي سمو أمير منطقة الرياض، حيث كرم سموه، في بطولة الأفراس سعودية الأصل والمنشأ، مالك الفرس (بدوية الثالثة) العائدة ملكيتها لمربط العارض الفائزة بالمركز الأول (الذهبية)، ومالك الفرس (منارة عذبة) العائدة ملكيتها لمربط عذبة الفائزة بالمركز الثاني (الفضي)، ومالك الفرس (دهيمة عذبة) العائدة ملكيتها لمربط محمد التميمي الفائزة بالمركز الثالث (البرونزية).

بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ

وفي بطولة الفحول سعودية الأصل والمنشأ، كرم سموه، مربط صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز لحصده الثلاث المراكز الأولى بفوز الفحول (خريصان عذبة) بالمركز الأول (الذهبية) و(بلسم عذبة) بالمركز الثاني (الفضي) والفحل (فهد عذبة) بالمركز الثالث (البرونزي).
وفي ختام الحفل كرم سمو الأمير فيصل بن بندر, الجهات والقطاعات الراعية للحفل.

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