تحالف 7 منظمات وطنية لتحسين جودة النظام الصحي

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يرعى مجلس الضمان الصحي مؤتمر الصحة الحكيمة المقرر عقده خلال الفترة 11-12 ديسمبر 2023 في الرياض.



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ثمار تحالف 7 منظمات وطنية.





التوجيه الأمثل للاستثمارات





التحول نحو الصحة الحكيمة





رسم خارطة طريق فعالة





توحيد الرؤى وتناغم الجهود



أهداف المؤتمر



ويعد مؤتمر الصحة الحكيمة الذي يُعقد تحت شعار "الآن تسريع التحول للصحة الحكيمة في المملكة"، أولى ثمار تحالف مكون من سبع منظمات وطنية.ويضم هذا التحالف (وزارة الصحة، مجلس الضمان الصحي، هيئة الصحة العامة، المركز الوطني للتأمين الصحي، المجلس الصحي السعودي، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومركز الصحة الحكيمة).ويهدف إلى تحسين جودة النظام الصحي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق واحتواء التكاليف، وضمان التوجيه الأمثل للاستثمارات.ويسلط الضوء في مؤتمر الصحة الحكيمة على المعرفة والمهارات اللازمة لتحويل المنظومة الصحية الحالية إلى منظومة أفضل.والتركز على الأساليب المناسبة والقرارات والخطوات التي يجب على أصحاب المصلحة اتخاذها لتسريع التحول نحو الصحة الحكيمة.ويتخلل مؤتمر الصحة الحكيمة تنظيم أكثر من 7 جلسات حوارية ومشاركة ما يزيد على 21 متحدثًا عالميًا ومحليًا.بالإضافة إلى عقد 5 ورش عمل متخصصة في مجال الصحة الحكيمة من أجل الإسهام في رسم خارطة طريق فعّالة لنظام صحي كامل يُمكن اتباعها.وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني أهمية رعاية المجلس لمؤتمر الصحة الحكيمة.إلى جانب دوره كأحد أعضاء التحالف للإسهام في توحيد الرؤى وتناغم وتضافر جميع الجهود من أجل تحقيق الهدف المشترك للتحول نحو الصحة الحكيمة.وبحث الأساليب المناسبة والقرارات والخطوات التي يجب على أصحاب المصلحة اتخاذها لتسريع التحول.1ـ تحسين جودة النظام الصحي.2ـ رفع كفاءة الإنفاق واحتواء التكاليف.3ـ ضمان التوجيه الأمثل للاستثمارات.4ـ الشراكة لصناع السياسات وفعالية النظام الصحي.