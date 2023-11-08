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تحالف 7 منظمات وطنية لتحسين جودة النظام الصحي

مجلس الضمان الصحي
مجلس الضمان الصحي
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يرعى مجلس الضمان الصحي مؤتمر الصحة الحكيمة المقرر عقده خلال الفترة 11-12 ديسمبر 2023 في الرياض.

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ثمار تحالف 7 منظمات وطنية.

ويعد مؤتمر الصحة الحكيمة الذي يُعقد تحت شعار "الآن تسريع التحول للصحة الحكيمة في المملكة"، أولى ثمار تحالف مكون من سبع منظمات وطنية.
ويضم هذا التحالف (وزارة الصحة، مجلس الضمان الصحي، هيئة الصحة العامة، المركز الوطني للتأمين الصحي، المجلس الصحي السعودي، الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ومركز الصحة الحكيمة).


التوجيه الأمثل للاستثمارات

ويهدف إلى تحسين جودة النظام الصحي في المملكة ورفع كفاءة الإنفاق واحتواء التكاليف، وضمان التوجيه الأمثل للاستثمارات.
ويسلط الضوء في مؤتمر الصحة الحكيمة على المعرفة والمهارات اللازمة لتحويل المنظومة الصحية الحالية إلى منظومة أفضل.


التحول نحو الصحة الحكيمة

والتركز على الأساليب المناسبة والقرارات والخطوات التي يجب على أصحاب المصلحة اتخاذها لتسريع التحول نحو الصحة الحكيمة.
ويتخلل مؤتمر الصحة الحكيمة تنظيم أكثر من 7 جلسات حوارية ومشاركة ما يزيد على 21 متحدثًا عالميًا ومحليًا.


رسم خارطة طريق فعالة

بالإضافة إلى عقد 5 ورش عمل متخصصة في مجال الصحة الحكيمة من أجل الإسهام في رسم خارطة طريق فعّالة لنظام صحي كامل يُمكن اتباعها.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني أهمية رعاية المجلس لمؤتمر الصحة الحكيمة.


توحيد الرؤى وتناغم الجهود

إلى جانب دوره كأحد أعضاء التحالف للإسهام في توحيد الرؤى وتناغم وتضافر جميع الجهود من أجل تحقيق الهدف المشترك للتحول نحو الصحة الحكيمة.
وبحث الأساليب المناسبة والقرارات والخطوات التي يجب على أصحاب المصلحة اتخاذها لتسريع التحول.

أهداف المؤتمر

1ـ تحسين جودة النظام الصحي.
2ـ رفع كفاءة الإنفاق واحتواء التكاليف.
3ـ ضمان التوجيه الأمثل للاستثمارات.
4ـ الشراكة لصناع السياسات وفعالية النظام الصحي.

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