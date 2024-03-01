تتيح العمل بالمملكة.. الحيسوني يكشف عن 6 مزايا للتأشيرة التعليمية (فيديو)

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كشف مدير مبادرة التأشيرة التعليمية، الدكتور سامي الحيسوني، عن أبرز مزايا الحصول على التأشيرة.

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن المبادرة تسهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة للتعليم والتدريب والبحث، كذلك تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى الجامعات السعودية.





أبرز مزايا التأشيرة التعليمية







مدير مبادرة التأشيرة التعليمية د. سامي الحيسوني: الحصول على التأشيرة التعليمية يتم إلكترونيا، وطالبها لا يحتاج إلى كفيل لوجوده في المملكة كما وسيُسمح له بالعمل pic.twitter.com/Sodk2qp80V #الإخبارية فيديو | "أدرس في السعودية" ستجعل من المملكة وجهة تعليمية..مدير مبادرة التأشيرة التعليمية د. سامي الحيسوني: الحصول على التأشيرة التعليمية يتم إلكترونيا، وطالبها لا يحتاج إلى كفيل لوجوده في المملكة كما وسيُسمح له بالعمل #نشرة_النهار March 1, 2024

منصة "ادرس في السعودية"

وأوضح الحيسوني، أن التأشيرة التعليمية حسب قرار مجلس الوزراء 116 تضمنت العديد من المزايا:- طالبها لا يحتاج إلى كفيل لوجوده في المملكة.- الحصول على التأشيرة التعليمية إلكترونيًا.- يُسمح لحامل التأشيرة التعليمية بالعمل الجزئي وفق الضوابط المنظمة لذلك.- تمكن من البقاء بالمملكة للتدريب العملي بعد التخرج لمدة عامين.- تتيح لكافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة بتقديم برامجها المتنوعة للطلاب والباحثين والمتدربين الدوليين.- التأشيرة موجهة لجميع الجنسيات في كافة الجامعات الأهلية والحكومية.

وفي إطار أعمال مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية"، أطلقت وزارات التعليم ووزارة الخارجية، أمس الخميس، خدمة إصدار التأشيرة التعليمية في منصة "ادرس في السعودية" للطلاب الدوليين الراغبين بالدراسة في المملكة، وذلك بحضور وزير التعليم يوسف البنيان.

وتهدف مبادرة إصدار "التأشيرة التعليمية"؛ لتسهيل الإجراءات للطلبة الراغبين في الدراسة بالمملكة، وتحقيق التكامل بين وزارة التعليم ووزارة الخارجية والقطاعات ذات العلاقة.



